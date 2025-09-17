БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Симеон Щерев: Юлияна Янева показа характер и българския дух

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Моника Симеонова
Чете се за: 01:05 мин.
Борба
Треньорът на българския национален отбор по борба за жени определи класирането й на финал на световното първенство като успех за цяла България.

Треньорът на българския национален отбор по борба за жени Симеон Щерев отличи представянето на Юлияна Янева на световното първенство по борба в Загреб, Хърватия.

Селекционерът определи постижението й като успех за цяла България.

"Искам да я поздравя. Тя показа характер и българския дух. Това очаквам от всички наши спортисти. Това е успех за цяла България. Това е само началото. Постепенно всички трябва да вдигат нивото на българската борба", сподели той в интервю за БНТ.

Според него българката заслужава златното отличие.

"Когато тя води нейната борба, противникът не може да използва слабите й страни. С правилната тактика спечели победата. Тя трябва да се бори за златото, защото го заслужава. Тя победи най-добрите в света", допълни наставникът.

Гледайте цялото интервю във видеото.

Юлияна Янева стигна до първия си финал на световно първенство
Юлияна Янева стигна до първия си финал на световно първенство
Гледайте срещата за златото в четвъртък, пряко по БНТ 3 и на нашия...
Чете се за: 02:07 мин.
#Юлияна Янева #Симеон Щерев

