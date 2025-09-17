Симеон Щерев: Юлияна Янева показа характер и българския дух

Треньорът на българския национален отбор по борба за жени Симеон Щерев отличи представянето на Юлияна Янева на световното първенство по борба в Загреб, Хърватия.

Селекционерът определи постижението й като успех за цяла България.

"Искам да я поздравя. Тя показа характер и българския дух. Това очаквам от всички наши спортисти. Това е успех за цяла България. Това е само началото. Постепенно всички трябва да вдигат нивото на българската борба", сподели той в интервю за БНТ.

Според него българката заслужава златното отличие.

"Когато тя води нейната борба, противникът не може да използва слабите й страни. С правилната тактика спечели победата. Тя трябва да се бори за златото, защото го заслужава. Тя победи най-добрите в света", допълни наставникът.

Гледайте цялото интервю във видеото.