Пореден протест във Варна в защита на кмета Благомир Коцев

Тази вечер във Варна се проведе пореден протест срещу задържането на кмета на града Благомир Коцев и на двамата общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев.

Жители на Варна се събраха пред сградата на Общината, след което се отправиха на шествие до площад “Независимост”, където се намира Съдебната палата.

По-рано днес съдебен състав на Софийския апелативен си направи отвод по делото за мярката на варненския кмет Благомир Коцев заради квалификациите "зависими", "бухалки" и "некомпетентни", изречени публично от адвокати на Коцев по адрес на съдията, който на първа инстанция остави кмета на Варна в ареста. Делото ще бъде разпределено на друг съдебен състав.