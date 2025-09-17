Европейската комисия предлага пакет от мерки срещу Израел

Европейската комисия предложи пакет от мерки срещу Израел в опит да окаже натиск върху Тел Авив заради ситуацията в Газа. Мерките включват санкции срещу двама израелски министри, налагането на мита върху израелски стоки и замразяването на финансиране по някои двустранни проекти. Окончателното приемане на санкциите и митата трябва да стане от държавите-членки на общността, сред които обаче няма единодушие.

След дълго колебание Европейската комисия представи предложения за санкции и мерки срещу Израел заради влошаващата се хуманитарна ситуация в Газа, блокирането на хуманитарната помощ и ускоряването на плана за заселване на Западния бряг - действия, които според Брюксел, подкопават решението за две държави.

Кая Калас, върховен представител по сигурността и външните работи: "Искам да бъда много ясна: целта не е да се наказва Израел, целта е да се подобри хуманитарната ситуация в Газа. Всички държави-членки са съгласни, че ситуацията в Газа е нетърпима, войната трябва да спре, страданията също, всички заложници трябва да бъдат освободени".

Двамата министри, които Брюксел визира са министърът на националната сигурност Итамар Бен Гвир и на финансите Бецалел Смотрич. Търговските мерки ще засегнат само 37% от общия износ на Израел за блока. Търговията с услуги, както и финансовите транзакции остават незасегнати.

Марош Шефчович, еврокомисар по търговията: "Предложеното спиране е насочено към митническите преференции на Израел, обхващащи свободното движение на стоки, обществените поръчки, конкуренцията и интелектуалната собственост. На практика това означава, че вносът от Израел в ЕС ще загуби преференциалния достъп до европейския пазар".

Брюксел възнамерява да замрази и финансирането по някои двустранни проекти. Подкрепата за израелското гражданско общество и за мемориала за Холокоста Яд Вашем ще продължи.

За да станат факт санкциите срещу Израел, те трябва да бъдат подкрепени от всички държави членки, но Германия, Унгария, Чехия и България са против. Търговските ограничения могат да бъдат приети с подкрепата на квалифицирано мнозинство от държавите членки.