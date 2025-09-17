Нелегално: Онлайн аптека продава медикаменти за отслабване, които се отпускат само с рецепта

БНТ по следите на незаконната търговия с лекарства. Столична аптека отвори нелегален онлайн магазин. Сайтът предлага медикаменти за отслабване и белодробни заболявания, които се отпускат само с рецепта. След сигнал на "По света и у нас" полицията и Агенцията по лекарствата проверяват аптеката. Издадена е и заповед за незабавно прекратяване на дейността на незаконния сайт.

Търсим популярно лекарство за отслабване в интернет. Случайно попадаме на сайт на реална аптека в София. Проверяваме и по телефона можем ли да си купим онлайн медикамента, който се отпуска само с електронна рецепта.

- Така като гледах на сайта пише, че може и без рецепта да си го поръчам?

- То пише, че може да си го вземете, но ви трябва електронна рецепта.

- Ахааа! Така ли?

- Да видя как си го водим.

- Другият вариант, за да мога да ви го изпратя аз там, където сте.

- Пак трябва да ми предоставите електронна рецепта, която да изпълним в аптеката.

- В смисъл, в случай, че сте да речем от Пловдив, там го нямате?

- А вярно, не го пише в червеното бутонче. Божее!

- А на другото пише ли го?

- На другото го пише. Значи само на този с 1 милиграм не го пише.

- Ок, значи трябва да го коригирам.

- Да, грешката е моя.

Поръчахме лекарството и подадохме сигнал в Агенцията по лекарствата. Няколко часа по-късно поръчката ни е отменена. Няколко дни по-късно обаче по телефона от аптеката предлагат да ни донесат лично лекарството в центъра на София. Откaзваме офертата.

Днес от аптеката не пожелаха да застанат пред камерата ни. Неофициално собственикът обясни, че продава онлайн само хранителни добавки.

магистър-фармацевт Богдан Кирилов, директор на ИАЛ: "Конкретното дружество няма разрешение за извършване на онлайн търговия с лекарства, включително и с хранителни добавки. Наложихме принудителна административна мярка за незабавно преустановяване действието на сайта и ограничаване изцяло на достъпа до потребители".

Институциите за първи път се сблъскват с нелегален сайт за продажба на лекарства, базиран в България.

магистър-фармацевт Богдан Кирилов, директор на ИАЛ: "Това е прецедент. Сигналите, които сме получавали основно са за интернет сайтове, които са свързани с IP адреси извън територията на България и не са били свързани с аптеки, които имат разрешение за търговия на дребно".

Собственикът на незаконната онлайн аптека може да получи глоба до 15 000 лева.

магистър-фармацевт Богдан Кирилов, директор на ИАЛ: "Този тип незаконни дейности представляват административни нарушения, а не престъпления".

Фармацевтът с нелегалната онлайн аптека е създал и група в социалните мрежи с имената на инжекционни препарати за отслабване, което според експертите също е извън закона. А ендокринолозите предупреждават, че безконтролното използване на тези медикаменти не е безопасно.

проф. Михаил Боянов, ендокринолог в УМБАЛ "Александровска": "Ако един здрав човек си прилага същите лекарства - медицинската полза няма да е толкова голяма. А рискът за странични действия остава същият. Тоест профилът на безопасност се измества към опасност. Като започнем през много силно повръщане, минем през панкреатит".

Дозите за сваляне на килограми са по-високи от тези за лечение на диабет. Лечението с този вид медикаменти продължава няколко години.