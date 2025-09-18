БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Народните избраници и (не)доверието: Гласуването

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Запази

Петият вот на недоверие е на тема "Правосъдие и вътрешен ред"

Народно събрание - парламент
Снимка: БТА
Слушай новината

Петият вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" влиза за гласуване в Народното събрание. Той е на тема "Правосъдие и вътрешен ред".

Вносители са ПП-ДБ, МЕЧ и АПС. "Възраждане" и "Величие" също ще гласуват с "за" свалянето на правителството.

Сметките сочат, че опозицията събира 105 гласа, по-малко от необходимите 121, за оставка на кабинета.

В подкрепа на управляващите вече се обявиха от "ДПС-Ново Начало". Така очакванията са правителството да оцелее и след петата атака на опозицията.

#гласуването #пети вот на недоверие #кабинетът "Желязков"

Последвайте ни

ТОП 24

Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
1
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Връхлитат ни студ и силен вятър
2
Връхлитат ни студ и силен вятър
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
5
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
6
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Политика

ВМЗ - Сопот: Компрометира се не само дружеството, но и България
ВМЗ - Сопот: Компрометира се не само дружеството, но и България
ВМЗ - Сопот и постът шеф на ДАНС на фокус в кулоарите ВМЗ - Сопот и постът шеф на ДАНС на фокус в кулоарите
Чете се за: 05:45 мин.
(Не)доверие и власт: Бурни дебати по петия вот срещу кабинета "Желязков" в Народното събрание (Не)доверие и власт: Бурни дебати по петия вот срещу кабинета "Желязков" в Народното събрание
Чете се за: 08:30 мин.
Президентът Румен Радев отказа да назначи Деньо Денев за шеф на ДАНС Президентът Румен Радев отказа да назначи Деньо Денев за шеф на ДАНС
Чете се за: 01:10 мин.
Създава се Национален борд по водите, вицепремиер ще бъде председател Създава се Национален борд по водите, вицепремиер ще бъде председател
Чете се за: 02:12 мин.
Дават над 26 млн. лева за инициатива за връщане на българи от чужбина Дават над 26 млн. лева за инициатива за връщане на българи от чужбина
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Народните избраници и (не)доверието: Гласуването
Народните избраници и (не)доверието: Гласуването
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Без вода в 7 квартала на София Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Искат постоянен арест за прокурорския син, задържан с 50 кг марихуана Искат постоянен арест за прокурорския син, задържан с 50 кг марихуана
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Процесът срещу Рангел Бизюрев тръгва на втора инстанция Процесът срещу Рангел Бизюрев тръгва на втора инстанция
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Тръмп във Великобритания (ден втори): Среща се с Киър Стармър
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Трима полицаи са убити след стрелба в щата Пенсилвания
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Свалиха от ефир шоуто на Джими Кимъл заради коментар за покушението...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Слънчев и по-малко ветровит четвъртък
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ