Народните избраници и (не)доверието: Гласуването

Петият вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" влиза за гласуване в Народното събрание. Той е на тема "Правосъдие и вътрешен ред".

Вносители са ПП-ДБ, МЕЧ и АПС. "Възраждане" и "Величие" също ще гласуват с "за" свалянето на правителството.

Сметките сочат, че опозицията събира 105 гласа, по-малко от необходимите 121, за оставка на кабинета.

В подкрепа на управляващите вече се обявиха от "ДПС-Ново Начало". Така очакванията са правителството да оцелее и след петата атака на опозицията.