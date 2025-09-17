БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Новините 17.09.2025 г.

Чете се за: 02:10 мин.
Акценти за деня:

- София празнува своя ден с концерти и награди
Столицата отбеляза 17 септември – Деня на София, с тържествен концерт пред „Свети Александър Невски" и връчи почетни звания.

- Инцидент в училище в Хасково – ученик стреля с газов пистолет
16-годишен младеж произведе изстрели в междучасие, двама ученици бяха задържани, а прокуратурата започна разследване.

- Младежи трошат кола в Пловдив и се снимат за социалните мрежи
Камера засне как група младежи повредиха автомобил в квартал Кючук Париж; полицията изяснява случая.

- Американският президент на официална визита във Великобритания
Държавният глава проведе втора държавна визита с поредица от срещи и разговори за нови търговски договори.

- Винил панаир събира колекционери и меломани
От днес любителите на грамофонни плочи могат да откриват редки издания и ретро обложки на специален панаир.

- Флашмоб с музика на летище София изненада пътниците
Терминал 2 се превърна в сцена с концерт по случай годишнина от Йохан Щраус, който пътниците посрещнаха с аплодисменти.

- Започват кастинги за продължението на „Дяволът носи Прада"
Снимките ще се проведат в Милано през октомври, а организаторите търсят хиляди статисти за масови сцени.

- Нова песен „Добър бъди" ще звучи като училищен звънец
Инициативата срещу тормоза в училище представи обща мелодия със силно послание за приятелство и подкрепа.

- Трета поредна победа за България на световното по волейбол
Националният отбор оглави група Е след убедителна серия и продължи с оптимизъм напред.

- Реал Мадрид победи Олимпик Марсилия с 2:1 в Шампионската лига
Испанският гранд извоюва трудна победа, белязана и с червен картон за домакините

Леопард, включен в Червения списък, откриха в Грузия
Леопард, включен в Червения списък, откриха в Грузия
Промените в климата
Чете се за: 00:45 мин.
Тръмп във Великобритания
Чете се за: 01:17 мин.
Изложба за Клеопатра в Мадрид
Чете се за: 00:30 мин.
Испанската принцеса Леонор е на финала на военното си обучение
Чете се за: 01:07 мин.
Новините 16.09.2025 г.
Чете се за: 00:15 мин.

За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония
Чете се за: 01:15 мин.
По света
(Не)доверие и власт: Бурни дебати по петия вот срещу кабинета "Желязков" в Народното събрание
Чете се за: 08:30 мин.
У нас
Тръмп във Великобритания: Майстор с черен колан или най-опасният човек на света? (ОБЗОР)
Чете се за: 04:00 мин.
По света
ВМЗ - Сопот и постът шеф на ДАНС на фокус в кулоарите
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Президентът Румен Радев отказа да назначи Деньо Денев за шеф на ДАНС
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Бдение в памет на 8-годишния Иван, който загина след падане от...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Нелегално: Онлайн аптека продава медикаменти за отслабване, които...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
