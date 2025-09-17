Ден на отворените врати в Областната администрация в София (СНИМКИ)

Ден на отворените врати организира Областната администрация в София.

С работата на служителите, техните функции и отговорности се запознаха ученици от 11-ти клас на столичното 32-ро СУ "Св. Климент Охридски". Срещата включваше и игра с въпроси, която да тества общата култура на младите хора и познанията им за дейността на институцията. Учениците получиха и грамоти за участието си.

Стефан Арсов, областен управител на София: "Основната идея да направя такъв тип събитие е младите хора да имат някаква информираност ние какво правим и съответно да се запознаят с колегите в администрацията, да им разкажем също какви са основните ни дейности, нашето правомощие, нашите задължения. Видях активни хора, млади хора, знаещи хора, така че срещата смятам мина много ползотворно."

