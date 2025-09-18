Искат постоянен арест за прокурорския син, задържан с 50 кг марихуана

Районната прокуратура във Варна ще поиска постоянен арест за сина на прокурора от Апелативната прокуратурата в Бургас Валентина Маджарова.

Срещу него са повдигнати две обвинения – за отглеждане и държане на марихуана без разрешително.

31 – годишният Николай Маджаров беше арестуван след акция на отдела за борба с организираната престъпност в Бургас, като той е следен продължително време от антимафиотите.

По разпореждане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов разследването беше прехвърлено на прокуратурата във Варна, за да се гарантира безпристрастна и ефективна работа по случая.