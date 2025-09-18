БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Искат постоянен арест за прокурорския син, задържан с 50 кг марихуана

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Запази

Разследването беше прехвърлено на прокуратурата във Варна

искат постоянен арест прокурорския син задържан марихуана
Слушай новината

Районната прокуратура във Варна ще поиска постоянен арест за сина на прокурора от Апелативната прокуратурата в Бургас Валентина Маджарова.

Срещу него са повдигнати две обвинения – за отглеждане и държане на марихуана без разрешително.

31 – годишният Николай Маджаров беше арестуван след акция на отдела за борба с организираната престъпност в Бургас, като той е следен продължително време от антимафиотите.

По разпореждане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов разследването беше прехвърлено на прокуратурата във Варна, за да се гарантира безпристрастна и ефективна работа по случая.

#прокурорски син #валентина маджарова #постоянен арест #прокуратура

Последвайте ни

ТОП 24

Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
1
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Връхлитат ни студ и силен вятър
2
Връхлитат ни студ и силен вятър
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
5
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
6
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Сигурност и правосъдие

Процесът срещу Рангел Бизюрев тръгва на втора инстанция
Процесът срещу Рангел Бизюрев тръгва на втора инстанция
Български и румънски екипажи проведоха съвместна тренировка Български и румънски екипажи проведоха съвместна тренировка
Чете се за: 01:22 мин.
"Зависими", "бухалки" и "некомпетентни": Съдът си направи отвод от мярката на варненския кмет "Зависими", "бухалки" и "некомпетентни": Съдът си направи отвод от мярката на варненския кмет
Чете се за: 06:55 мин.
След смъртта на 20-годишен мотоциклетист в катастрофа, как продължава делото? След смъртта на 20-годишен мотоциклетист в катастрофа, как продължава делото?
Чете се за: 01:35 мин.
Задържаният у нас руснак е свързан с взрива в Бейрут, убил над 200 души Задържаният у нас руснак е свързан с взрива в Бейрут, убил над 200 души
Чете се за: 03:30 мин.
След началото на учебната година: "Пътна полиция" с акция След началото на учебната година: "Пътна полиция" с акция
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Народните избраници и (не)доверието: Гласуването
Народните избраници и (не)доверието: Гласуването
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Без вода в 7 квартала на София Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Искат постоянен арест за прокурорския син, задържан с 50 кг марихуана Искат постоянен арест за прокурорския син, задържан с 50 кг марихуана
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Процесът срещу Рангел Бизюрев тръгва на втора инстанция Процесът срещу Рангел Бизюрев тръгва на втора инстанция
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Тръмп във Великобритания (ден втори): Среща се с Киър Стармър
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Трима полицаи са убити след стрелба в щата Пенсилвания
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Свалиха от ефир шоуто на Джими Кимъл заради коментар за покушението...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Слънчев и по-малко ветровит четвъртък
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ