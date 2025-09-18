БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Слънчев и по-малко ветровит четвъртък

Ще има променлива облачност

Снимка: Татяна Добролюбова
Ще има променлива облачност, която над много райони ще намалява и ще се установява слънчево време. Вятърът ще бъде от северозапад, умерен в североизточните райони - все още временно силен. Минималните температури ще бъдат между 7° и 13°, в София - около 8°, а максималните - между 21° и 27°, в София - около 24°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Вятърът ще е умерен и силен от север-северозапад. Минималните температури ще бъдат от 10°до 15°, а максималните - между 23° и 26°. Температурата на морската вода е 23° - 24°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В планините ще е предимно слънчево. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 8°.

В петък ще бъде слънчево, но в сутрешните часове на места в източните райони ще има ниска слоеста облачност, а в котловините - краткотрайни мъгли. Все още ще духа северозападен вятър, но значително ще отслабне.

И през следващите дни ще се задържи почти безоблачно, а температурите постепенно ще се повишават.

