Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Задържаха мъж на "Дунав мост", пренасял 55 000 лева, заработени от ало измами

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Задържаха мъж при опит да напусне страната с 55 000 лева от схема за телефонни измами на граничен пункт "Дунав мост" при Русе. Проверката, която граничните полицаи са направили, е извършена на принципа на анализ на риска. Това съобщиха от пресцентъра на МВР.

Старши комисар Димитър Чорбаджиев, директор на Регионална дирекция "Гранична полиция": "След, а и още преди присъединяването на България към шенгенското пространство беше многократно обяснено, че след като отпадне граничният контрол на българо-румънската граница, служителите на МВР и в частност на "Гранична полиция" ще насочат своите усилия за прилагане на така наречените компенсиращи мерки, които имат за цел да компенсират липсата на граничния контрол. Като акцентът в нашата работа е предимно да противодействиме на заплахата от незаконна миграция. В конкретния случай с установения български граждани, който е пренасял голяма сума парични средства от България към Румъния, нашите служители са селектирали превозното средство, с което той и спътникът му се пътували, тъй като то е попаднало в профила на превозно средство за превоз на незаконни мигранти."

При извършването на проверката е установено, че няма незаконни мигранти.

"Точно тук може би за зрителите ще е интересно да се посочи, че всъщност тук си проличава разликата между служителя, който добре си върши работата и служителят, на който работата му е призвание. Защото служителите можеха да приключат с проверката до там, след като се установили, че в автомобила няма незаконни мигранти. Но в конкретния случай те са проявили проактивно отношение и са успели да доловят признаци в поведението на гражданина, които са насочили тяхното внимание към това, че може би се извършва някакъв друг вид незаконна дейност", добави старши комисар Чорбаджиев.

След като е установено пренасянето на 55 000 лева са проведени беседи с пренасящия ги гражданин. Признава, че пакетът с пари му е предаден на територията на Пазарджик. Установена е жертвата на телефонната измама.

41-годишният мъж от Дупница е задържан. Образувано е досъдебно производство от районната прокуратура в Пазарджик. Работата по случая продължава.

Вижте повече в прякото включване на Пламенка Тонева

#мъж от Дупница #Русе #ало измами #Пазарджик

