Поредна руска атака срещу железопътната инфраструктура на Украйна

Чете се за: 01:00 мин.
По света
Най-сериозно засегнати са Киевска и Полтавска област

поредна руска атака железопътната инфраструктура украйна
Поредна руска атака срещу железопътна инфраструктура в Украйна. Най-сериозно засегнати са Киевска и Полтавска област.

По информация на губернатора на Полтавска област при руския обстрел е ранен поне един човек, по няколко жп линии са възникнали пожари. Те са своевременно потушени, но се е наложило изключване на мрежата и най-малко 3 пътнически композиции се движат със закъснение от поне 3 часа.

През последните дни Русия атака жп транспорта, който е сред най-използваните в Украйна, както за граждански, така и за военни цели. Според руски медии, властите в Санкт-Петербург са предотвратили убийството на началник на военно предприятие.

Във въздушното пространство над Русия през изминалата нощ са обезвредени 43 дрона, съобщиха от руското военно министерство.

#руски удари #войната в Украйна #железопътна инфраструктура

