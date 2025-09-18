БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали хоспитализациите, усложненията и тежките случаи

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:37 мин.
Общество
Запази

Министерство на здравеопазването предвижда безплатно да могат да се ваксинират само децата

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ваксината срещу варицела ще намали хоспитализациите, усложненията и тежките случаи. Това обясни в предаването "Денят започва" проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

Плановете на здравното министерство е тази ваксина да стане задължителна, друг е въпросът, че все още не е отпуснат финансов ресурс за това.

"Надяваме се и да се намерят съответните финанси за това нещо. Причината е, защото варицелата е една от най-разпространените в момента инфекциозни заболявания, със сигурност най-разпространената шарка, с официално регистрирани между 25 и 30 хиляди на година и все пак е една от тежко протичащите шарки. Особено пък сега, когато детето се разболее, родителите не са прекарали, на възраст над 20 години вече протича много тежко, който е карал знае, с тежък обрив, обривът става на гнойни мехурчетата, след това се образуват корички и нерядко се образуват кожни дефекти. Това е всъщност едно от детските заболявания. Когато всъщност имунитета е много по-реактивен на децата, те се справят по-лесно, по-бързо, но ако по някаква причина не са боледували, вече на възрастните доста по-тежко протича и, както казах, нерядко и с кожни дефекти. И освен това, вирусът остава в организма и след това, след години, когато ни спадне имунитета, той ще се изяви като зостер. Имена голяма част от хората са карали херпес зостер, знаят какво, отново с обрив, но с много силни невралгични болки, защото всъщност този вирус се задържа по нервите и мехурчетата също са по хода на нерва с много силно така възпаление на самия нерв. Така че с една ваксина ще могат да се предпазят огромен брой деца. Страните, които вече са го въвели, сред които са така над половината европейски страни, както и в Америка, те отчитат намаляване вече на хоспитализациите, на усложненията, на тежките случаи, което всъщност е много важно. И от години се разглежда тази възможност да стане тази ваксина задължителна, т.е. да може държавата да се погрижи за децата и тази ваксина на практика да стигне до всички", посочи проф. Христова.

Министерство на здравеопазването предвижда безплатно да могат да се ваксинират само децата.

"Това ще бъде за деца между 12 и 15-месечни като първа доза и между 4 и 6 години като втора доза. За тях държавата ще осигури. А за всички над тази възраст могат да си направят и е желателно, като децата между 6 и 13 години трябва да има поне 3 месеца интервал между двете дози. А вече по-големите, дори един месец между двете дози е достатъчен. Могат да се ваксинират и възрастни. Пак с две дози, пак с интервал."

Вижте целия разговор във видеото

#хоспитализации #проф. Ива Христова #усложнения #ваксина #варицела

Последвайте ни

ТОП 24

Връхлитат ни студ и силен вятър
1
Връхлитат ни студ и силен вятър
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония
3
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
5
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без...
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
6
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Здраве

4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
Сметната палата дава болница "Лозенец" на прокурор Сметната палата дава болница "Лозенец" на прокурор
Чете се за: 01:45 мин.
Трима души получиха шанс за нов живот след донорска ситуация в "Пирогов" Трима души получиха шанс за нов живот след донорска ситуация в "Пирогов"
8095
Чете се за: 01:17 мин.
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
76623
Чете се за: 02:57 мин.
Успешна операция: Лекари отстраниха опасен тумор на пациент с рядко генетично заболяване в ИСУЛ Успешна операция: Лекари отстраниха опасен тумор на пациент с рядко генетично заболяване в ИСУЛ
Чете се за: 03:20 мин.
Със 100 000 повече противогрипни ваксини са поръчани за тази зима Със 100 000 повече противогрипни ваксини са поръчани за тази зима
Чете се за: 03:30 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков"
НА ЖИВО: Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Полицай почина в центъра на София Полицай почина в центъра на София
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Без вода в 7 квартала на София Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Искат постоянен арест за прокурорския син, задържан с 50 кг марихуана Искат постоянен арест за прокурорския син, задържан с 50 кг марихуана
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Общество
"Изгубих надежда": Майката на Митко от Цалапица настоява...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Защо? Две години след като Филип беше пометен на пешеходна пътека -...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Тръмп във Великобритания (ден втори): Среща се с Киър Стармър
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ