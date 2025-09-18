БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Изгубих надежда": Майката на Митко от Цалапица настоява за доживотен затвор за Бизюрев

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Запази

Апелативният съд в Пловдив ще разгледа на втора инстанция делото за убийството

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Апелативният съд в Пловдив ще разгледа на втора инстанция делото за убийството на 24-годишния Димитър Малинов от Цалапица. На днешното заседание прокуратурата протестира присъдата от 15 години затвор при първоначален строг режим на Рангел Бизюрев и иска по-строго наказание. Съдът го намери за виновен в умишлено убийство, но отпадна обвинението за извършване на престъплението с особена жестокост. Преди заседанието на апелативните магистрати, близки и приятели на убития Митко се събират отново пред Съдебната палата. От там включваме Антоанета Андреева.

Атанаска Бакалова - майка на убития Митко: "Надявам се на обективен и справедлив съд да получим на втора инстанция, да чуем така желаната доживотна присъда за Рангел Бизюрев. На първа инстанция не я чухме, беше премахнат член 116 с особена жестокост. Да убиеш 24-годишен мъж, да го изкараш от дома му първо, да го пребиеш, да го натовариш в безсъзнание и да отидеш и да му изкопаеш дупката, и да го заровиш хъркащ, докато го изкарват от колата там, на полето, и да го заровиш, и били му дали първа помощ ..."

Почернената майка е категорична, че е имало пропуски при съдебния процес.

"Пропуски имаше много, експертизата излезе, че изобщо нищо не е направено и обективната истина не е излезнала изобщо. Надеждата я е изгубих след година и 11 месеца битка. Толкова участници и накрая само един получава и то 15 години, другите двамата - близнаците 4 години и 4 години и половина. Атанас Гунчев, който гледа как товарят тялото и присъства на място, той пък защитен свидетел. Аз тогава на какво да вярвам. Близнаците са съдени за укривателство, а са всъщност съучастници на предумишлено убийство."

#майката на Митко #убийството на Митко от Цалапица #Димитър Малинов #Рангел Бизюрев

Последвайте ни

ТОП 24

Връхлитат ни студ и силен вятър
1
Връхлитат ни студ и силен вятър
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония
3
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
5
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без...
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
6
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Сигурност и правосъдие

Отново пред съда - Барбутов и Рафаилов обжалват ареста си
Отново пред съда - Барбутов и Рафаилов обжалват ареста си
Процесът срещу Рангел Бизюрев тръгва на втора инстанция Процесът срещу Рангел Бизюрев тръгва на втора инстанция
Чете се за: 00:50 мин.
Искат постоянен арест за прокурорския син, задържан с 50 кг марихуана Искат постоянен арест за прокурорския син, задържан с 50 кг марихуана
Чете се за: 00:47 мин.
Български и румънски екипажи проведоха съвместна тренировка Български и румънски екипажи проведоха съвместна тренировка
Чете се за: 01:22 мин.
"Зависими", "бухалки" и "некомпетентни": Съдът си направи отвод от мярката на варненския кмет "Зависими", "бухалки" и "некомпетентни": Съдът си направи отвод от мярката на варненския кмет
Чете се за: 06:55 мин.
След смъртта на 20-годишен мотоциклетист в катастрофа, как продължава делото? След смъртта на 20-годишен мотоциклетист в катастрофа, как продължава делото?
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков"
НА ЖИВО: Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Без вода в 7 квартала на София Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Искат постоянен арест за прокурорския син, задържан с 50 кг марихуана Искат постоянен арест за прокурорския син, задържан с 50 кг марихуана
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
"Изгубих надежда": Майката на Митко от Цалапица настоява за доживотен затвор за Бизюрев "Изгубих надежда": Майката на Митко от Цалапица настоява за доживотен затвор за Бизюрев
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Защо? Две години след като Филип беше пометен на пешеходна пътека -...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Тръмп във Великобритания (ден втори): Среща се с Киър Стармър
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Трима полицаи са убити след стрелба в щата Пенсилвания
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Свалиха от ефир шоуто на Джими Кимъл заради коментар за покушението...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ