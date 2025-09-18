"Изгубих надежда": Майката на Митко от Цалапица настоява за доживотен затвор за Бизюрев

Апелативният съд в Пловдив ще разгледа на втора инстанция делото за убийството на 24-годишния Димитър Малинов от Цалапица. На днешното заседание прокуратурата протестира присъдата от 15 години затвор при първоначален строг режим на Рангел Бизюрев и иска по-строго наказание. Съдът го намери за виновен в умишлено убийство, но отпадна обвинението за извършване на престъплението с особена жестокост. Преди заседанието на апелативните магистрати, близки и приятели на убития Митко се събират отново пред Съдебната палата. От там включваме Антоанета Андреева.

Атанаска Бакалова - майка на убития Митко: "Надявам се на обективен и справедлив съд да получим на втора инстанция, да чуем така желаната доживотна присъда за Рангел Бизюрев. На първа инстанция не я чухме, беше премахнат член 116 с особена жестокост. Да убиеш 24-годишен мъж, да го изкараш от дома му първо, да го пребиеш, да го натовариш в безсъзнание и да отидеш и да му изкопаеш дупката, и да го заровиш хъркащ, докато го изкарват от колата там, на полето, и да го заровиш, и били му дали първа помощ ..."

Почернената майка е категорична, че е имало пропуски при съдебния процес.