Отново пред съда: Бившият зам.-кмет на София и съветникът му обжалват ареста си

Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов и съветникът му Петър Рафаилов се изправят отново пред съда. Апелативният съд гледа в този час мерките им за неотклонение, след като защитата им обжалва решението на градския съд да ги остави в ареста преди седмица.

Вече повече от два часа продължава заседанието на съда.

Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов и неговия съветник - Петър Рафаилов в края на юни бяха задържани по обвинение за участие в организирана престъпна група с цел корупция, длъжностни престъпления и подкупи при правенето на обществени поръчки в районите "Люлин" и "Младост".

Адвокатът на обвиняемите Ина Лулчева заяви, че няма никакви основания за задържане и настоя за по-лека мярка.

Адвокат Лулчева посочи, че прокурорът по делото е поискал разпити на членовете на комисията за обществени поръчки, фирмите, които се споменават в разследването, общинските дружества, депутатите от ПП-ДБ Кирил Петков, Лена Бориславова и Иван Модев, който според записи, изтекли в медиите, е в основата на схемата, но такива разпити не са проведени.

20 дни по-късно прокурорът отново е поискал тези разпити да бъдат извършени, но и до момента не се е стигнало до тях.

Втора група свидетели са разпитани на 1 септември, но показанията според Лулчева се оказват напълно еднакви.

В съдебната зала трябваше да се гледа и мярката за ареста на бившия кмет на Варна Благомир Коцев, но днес няма да има заседание, тъй като съдебният състав, който трябваше да гледа изменението ѝ от "задържане под стража" в по-лека, си направи отвод.

