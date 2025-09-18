Асен Василев и Делян Пеевски си размениха остри реплики преди петия вот на недоверие

В 16.45 ч. ще бъде гласуването на петият вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" на тема "Правосъдие и вътрешен ред".

Ще оцелее ли правителството след петата атака на опозицията?

Очаква се 105 депутати от опозицията да гласуват обединено "за" сваляне на правителството. Може би все още не е ясно как ще гласуват четиримата независими депутати, най-вероятно обаче те ще гласуват заедно с ДПС-Ново начало. 130 са управляващите, които заедно с "ДПС - Ново начало" ще гласуват против този вот на недоверие.

Денят започна с напрежение, защото "Продължаваме Промяната" блокираха с коли целия периметър около Народното събрание. Дойде много полиция. Целта на този протест на ПП беше да не могат лидерите на ГЕРБ Бойко Борисов и на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски да влязат с колите си пред сградата на Народното събрание и в подкрепа на кметовете на Варна и заместник-кмета на София, които все още са в ареста. Когато малко преди 9 часа сутринта Делян Пеевски дойде с колата си пред Народното събрание, мина пеша и влезе през един от входовете, започна сблъсък с лидера на "Продължаваме Промяната" Асен Василев и размяна на остри реплики.

Делян Пеевски - председател на ПГ на "ДПС-Ново начало": "На тези хора вчера им свършиха мотивити, най-лесно и ние а правим това,защото хората ги мразят и исскат да ги бият. Но ние сме друга партия. Аз ще правя държава с главно Д и няма да бъде това, ще има държава и те са приключили. Найо, ще си търсиш нова работа. Приключиха тези крадци, но да има да ти плащат от краденото. Ще има държава с главно Д, колеги. Приключихте."

Асен Василев - ПГ на ПП-ДБ: "Първо, радваме се, че най -накрая се разходи по тротоарите на София, макар и с 5 човека охрана, които седяха около него и го пазеха. Другото, което видяхме е, че изцяло е извън релси,защото усеща, че хората това правителство не го понасят по една проста причина. Казват, че няма пари за лекари, казват, че няма пари за линейки, казват, че няма пари за българските граждани, но за касичките на Пеевски - пари има."

Размяна на реплики имаше и в сградата на Народното събрание.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: "Този език на омраза, тези епитети, тези изхвърляния, всяка партия от опозицията да затваря нещо. Кой им даде разрешение? Да затваря "Дондуков" заради 5 коли. Цяла София да се тресе от задръстване. И вие ме питате жълти приказки. От къде дойде? Пеша ли дойде? Ми не мога да дойда пеша. Болят ме колената, не мога да карам по 80 км на ден пеша, за да направя на някоя от вас кеф." Костадин Костадинов - председател на ПГ на "Възраждане": "В момента ние виждаме парламента отвън блокиран изцяло от мутро-репресивния режим на властта." Ивелин Михайлов - председател на ПГ на "Величие": "Хората не можеха да дойдат, аз закъснях поне с един час за идване в НС, само и единствено, защото някой е решил да отцепи района да може той да дойде с линейка, автобуси."

Депутатите изразиха съболезнования към починалия полицай, който е получил инфаркт, докато рано сутринта охранява парламента преди предстоящия протест.

Калин Стоянов, "ДПС - Ново начало": "Днес е трагичен ден за българската полиция.Ден, в който МВР загуби достоен служител, който почина по време на изпълнение на служебните се задължения. ПП и ДБ постигнаха една от целите си. А именно, заради тях да умират хората, които те най-много мразят – служителите на силовото ведомство. Днес, по време на служебните си ангажименти, свързан с охраната на поредния измислен протест на едни объркани хора, живота си загуби младши инспектор Ивайло Чавдаров Попов, служител от "Охранителна полиция", при Столична дирекция на вътрешите работи."

Божидар Божанов, ПП-ДБ: "Тази трагедия не трябваше и не бива да се политизира. И е абсолютно недостойно, долно и гнусно от тази трибуна да се хвърлят политически обвинения, за които да се използва смъртта на един достоен служител. Господин Стоянов, абсолютно недостойно поведение от страна на вас и на вашата парламентарна група."

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов преди минути също изказа своите съболезнования и призова темата да не се политизира.