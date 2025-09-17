БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Любомир Ганев: Сигурен съм, че ще победим Португалия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:27 мин.
Спорт
Запази

Президентът на Българската федерация по волейбол е уверен във възможностите на националите.

Любомир Ганев
Снимка: БТА
Слушай новината

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев изрази пълна увереност, че националният отбор ще победи Португалия в предстоящия осминафинален мач от световното първенство по волейбол за мъже във Филипините.

Срещата е в понеделник, а България премина през груповата фаза с три последователни победи - над Германия, Словения и Чили.

"Имаме отбор, който играе като отбор и това е най-важното. Това се дължи на работата на старши треньора Джанлоренцо Бленджини и неговия екип. Той промени манталитета в тима и накара играчите да повярват, че тези успехи, които са постигнали на юношеско ниво, могат да бъдат реализирани и при мъжете. Той ги накара да тренират така, както трябва да тренира един мъжки отбор. Състезателите имат пълната увереност, че това, което им каже треньорът, е най-правилното", каза Ганев.

Бившият волейболен национал отличи и работата на наставника Лоренцо Бленджини.

"Избрахме Кико Бленджини основно заради това да промени манталитета на тези състезатели. Те трябва да знаят, че с идването си в националния отбор ще мислят само за това 4-5 месеца и няма да ги интересува нищо друго. Така се изгражда манталитет на победител и с подкрепата един на друг успехите през последните две години само затвърждават това, че сме взели правилно решение. Видяхме, че имаме много силно поколение и решихме да инвестираме в него. Но тук идва и нашата работа като федерация. Беше ни много тежко да изберем Бленджини, защото неговата заплата е поне три пъти по-голяма от тази, която досега сме давали. Една стотинка от тази заплата не идва от министерството на младежта и спорта, защото според нашите разпоредби треньор на националния отбор не може да бъде някой, който не е завършил НСА. Затова и не мога да му отчета никакви разходи пред министерството", обясни Ганев.

Той очаква "лъвовете" да продължат към четвъртфиналите на Мондиала с успех над "мореплавателите".

"От мача с Португалия очаквам да играем добре, сигурен съм, че ще победим. Виждам го изписано по лицата на тези момчета и се надявам единствено те да бъдат здрави. Сега имаме четири дена до мача и знам, че тактически ще бъдем готови по най-добрия начин. Нашата група беше трудна, но излязохме много добре, бихме два отбора, които са преди нас в ранглистата, вече сме на 12-о място там. Целта ни е до 2028 година да бъдем в първите 7-8 в света, за да имаме сигурно място на Олимпийските игри в Лос Анджелис", завърши Любомир Ганев.

Свързани статии:

България ще срещне Португалия на осминафиналите на световното първенство по волейбол
България ще срещне Португалия на осминафиналите на световното първенство по волейбол
Срещата ще се състои в понеделник.
Чете се за: 01:35 мин.
