ИЗВЕСТИЯ

Българският посланик в Скопие след нападението:...
Чете се за: 04:42 мин.
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с...
Чете се за: 02:10 мин.
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски...
Чете се за: 01:30 мин.
Протестите в Иран - жертвите са поне 116, ранените над 2600
Чете се за: 01:22 мин.
Опасно време: Оранжев код за валежи и виелици в...
Чете се за: 01:22 мин.
Гроздан Караджов: Над 30 милиона лева вече са обменени в...
Чете се за: 06:12 мин.

Алекс Грозданов помогна на Богданка ЛУК Люблин да спечели Купата на Полша

от БНТ
Чете се за: 01:30 мин.
Европейски волейбол
Българският национал отбеляза седем точки.

алекс грозданов помогна богданка лук люблин спечели купата полша
Снимка: volleyballworld.com
Централният блокировач Алекс Грозданов реализира седем точки за тима на Богданка ЛУК Люблин, който спечели за първи път Купата на Полша по волейбол при мъжете.

Във финала на турнира в Краков Богданка ЛУК Люблин се наложи с 3:0 (25:15, 25:20, 25:20) гейма над Асеко Ресовия Жешув.

Срещата не предложи очакваната интрига и завърши в рамките на 71 минути, но това се дължеше на пълната доминация на тима от Люблин. Богданка имаше повече асове, повече блокове и като цяло по-добра игра в нападение.

За победителите най-резултатен бе Вилфредо Леон. Диагоналът Кевин Сасак добави 12 точки, а с 11 завърши Джаксън Йънг.

За Асеко с двуцифрен брой точки приключи единствено словенецът Клемен Чебул, който остана с 13.

Сасак бе определен за "Най-полезен играч" на Финалната четворка.

Със спечелването на Купата Богданка ЛУК Люблин попълни витрината си от трофеи в полския волейбол. През изминалата година отборът взе още титлата в местното първенство, а след това и Суперкупата.

През 2025 г. Богданка ЛУК Люблин спечели и трофея "Чалъндж къп".

#ВК Богданка ЛУК Люблин #Алекс Грозданов

