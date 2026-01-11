Алекс Грозданов помогна на Богданка ЛУК Люблин да спечели Купата на Полша

Централният блокировач Алекс Грозданов реализира седем точки за тима на Богданка ЛУК Люблин, който спечели за първи път Купата на Полша по волейбол при мъжете.

Във финала на турнира в Краков Богданка ЛУК Люблин се наложи с 3:0 (25:15, 25:20, 25:20) гейма над Асеко Ресовия Жешув.

Срещата не предложи очакваната интрига и завърши в рамките на 71 минути, но това се дължеше на пълната доминация на тима от Люблин. Богданка имаше повече асове, повече блокове и като цяло по-добра игра в нападение.

За победителите най-резултатен бе Вилфредо Леон. Диагоналът Кевин Сасак добави 12 точки, а с 11 завърши Джаксън Йънг.

За Асеко с двуцифрен брой точки приключи единствено словенецът Клемен Чебул, който остана с 13.

Сасак бе определен за "Най-полезен играч" на Финалната четворка.

Със спечелването на Купата Богданка ЛУК Люблин попълни витрината си от трофеи в полския волейбол. През изминалата година отборът взе още титлата в местното първенство, а след това и Суперкупата.

През 2025 г. Богданка ЛУК Люблин спечели и трофея "Чалъндж къп".