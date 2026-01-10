Богданка ЛУК Люблин и Алекс Грозданов са на първи финал за Купата на Полша

Отборът на Богданка ЛУК Люблин, воден на терена от капитана на националния тим на България Алекс Грозданов, написа история, класирайки се за първи път на финал за Купата на Полша по волейбол.

Историческият успех дойде след истински трилър срещу Олшчин – победа с 3:2 (25:19, 16:25, 25:18, 30:32, 15:12) в полуфиналния двубой, игран в пълната „Таурон Арена“ в Краков. Срещата предложи всичко – обрати, напрежение и изключителна драма до последната точка.

Богданка бе на крачка от затваряне на мача още в четвъртия гейм, но пропусна четири мачбола и позволи на съперника да изравни след инфарктното 32:30. В тайбрека обаче тимът на Грозданов показа характер и хладнокръвие – ранен аванс от 4:0 и категорично 13:6 пречупиха Олшчин и отвориха пътя към финала.

Алекс Грозданов завърши мача с 8 точки, като внесе стабилност и лидерство в ключовите моменти. Най-резултатен за победителите бе диагоналът Кевин Сасак с 24 точки, а световната звезда Вилфредо Леон добави още 17.

В големия финал в неделя Богданка Люблин ще се изправи срещу Асеко Ресовия. Тимът от Жешув си осигури място в спора за трофея след чиста победа с 3:0 (25:21, 25:22, 25:22) над Проект Варшава във втория полуфинал.