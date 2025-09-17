БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пускат 24-часова винетка
Чете се за: 03:05 мин.
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 04:27 мин.
Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо...
Чете се за: 01:32 мин.

България ще срещне Португалия на осминафиналите на световното първенство по волейбол

Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Срещата ще се състои в понеделник.

Португалия волейбол мъже
Снимка: БГНЕС
Националният отбор на България по волейбол за мъже ще играе срещу Португалия на осминафиналите на световното първенство, като мачът ще бъде в понеделник от 15:00 часа българско време. Българският тим тази сутрин постигна третата си победа на шампионата - над Чили, и си гарантира първо място в групата.

Това стана ясно, че след като тимът на САЩ победи Куба с 3:1 (25:17, 25:22, 23:25, 27:25) в последния им мач в Група "D". Американците поведоха бързо с 2:0 гейма, с което си гарантираха първо място в групата. След това последва отпускане и Куба спечели третия гейм. В четвъртия кубинците водеха с 23:19 и изглеждаше неизбежно да се стигне до тайбрек. Американците обаче направиха четири поредни точки, с които изравниха резултата. След това инициативата взе тимът на САЩ, който пропусна първия мачбол, но успя при втория - 27:25. Габриел Гарсия и Купър Робинсън отбелязаха по 12 точки за тима на САЩ, толкова реализира и Хосе Масо за Куба.

В ранния мач Португалия се наложи драматично над Колумбия с 3:2 (23:25, 21:25, 25:20, 25:21, 15:11), след като изоставаше с два гейма. За тима на селекционера Жоао Жозе най-резултатен бе диагоналът Нуно Маркеш с 19 точки, а Жозе Пинто добави 16.

Пълен напред! България отвя и Чили на световното първенство
Пълен напред! България отвя и Чили на световното първенство
3/3 от за селекцията на Джанлоренцо Бленджини, която спечели своята...
Чете се за: 02:52 мин.
#Световно първенство по волейбол за жени в Тайланд 2025 г. #Български национален отбор по волейбол за мъже

