Пълен напред! България отвя и Чили на световното първенство

3/3 от за селекцията на Джанлоренцо Бленджини, която спечели своята група на Мондиала.
Българският национален отбор по волейбол за мъже продължава без грешка на световното първенство във Филипините. Селекцията на Джанлоренцо Бленджини изнесе лекция на Чили след 3:0 (25:17, 25:12, 25:12) в среща от последния трети кръг в група Е, изиграна в град Пасай.
Българите доминираха и в трите части, в които показаха, че волейболистите на Даниел Наямкин са далече от тяхната класа и загряха за Топ 16, където си осигуриха място само преди ден.
По този начин "лъвовете" финишираха с пълен актив три победи и спечелиха групата с 8 точки, а чилийците приключиха на обратния полюс и на последното четвърто място, с което приключиха своето участие на Мондиала. "Трикольорите" вече мислят за осминафиналите, а техният съперник ще стане ясен на по-късен етап, като това ще бъде някой измежду Куба или Португалия.
Символичните домакини заложиха на познатите си оръжия на този шампионат – добрата ефективност в атака и на блокада, за да се окажат в ролята на убедителни лидери на старта на първия гейм. Чилийците трудно отвръщаха на предизвикателството, а българите продължиха в съшия дух, слагайки край на частта след 25:17.
„Трикольорите“ повториха упражнението от гледната на блок и атака на старта и на втория гейм, в който отново се откъснаха в сериозна разлика. Символичните гости показаха зъби и с няколко добри отигравания дадоха заявка за интрига, стопявайки изоставането си само до точка. „Лъвовете“ взеха мерки, особено на сервис, за да си върнат спокойствието и да спечелят частта с категоричното 25:12.
Българският тим не изневери на стила си и при откриването на третия гейм, като на бърза ръка стигнаха до нова сериозна разлика, изградена най-вече чрез безпощадната си игра в нападение и грешки от другата страна. Южноамериканците отново показаха, че нямат нужните аргументи да се противопоставят и техните съперници довършиха започнатото след още един категоричен резултат от 25:12 и 3:0.
Александър Николов отново поведе колоната на реализаторите за българите, този път със 17 точки. Мартин Атанасов го последва с 12, Аспарух Аспарухов заби 10.
Висенте Парагире и Висенте Валенсуела отговориха с по 7 точки за чилийците.