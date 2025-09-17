БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
3/3 от за селекцията на Джанлоренцо Бленджини, която спечели своята група на Мондиала.

Пълен напред! България отвя и Чили на световното първенство
Снимка: en.volleyballworld.com
Слушай новината

Българският национален отбор по волейбол за мъже продължава без грешка на световното първенство във Филипините. Селекцията на Джанлоренцо Бленджини изнесе лекция на Чили след 3:0 (25:17, 25:12, 25:12) в среща от последния трети кръг в група Е, изиграна в град Пасай.

Българите доминираха и в трите части, в които показаха, че волейболистите на Даниел Наямкин са далече от тяхната класа и загряха за Топ 16, където си осигуриха място само преди ден.

По този начин "лъвовете" финишираха с пълен актив три победи и спечелиха групата с 8 точки, а чилийците приключиха на обратния полюс и на последното четвърто място, с което приключиха своето участие на Мондиала. "Трикольорите" вече мислят за осминафиналите, а техният съперник ще стане ясен на по-късен етап, като това ще бъде някой измежду Куба или Португалия.


Символичните домакини заложиха на познатите си оръжия на този шампионат – добрата ефективност в атака и на блокада, за да се окажат в ролята на убедителни лидери на старта на първия гейм. Чилийците трудно отвръщаха на предизвикателството, а българите продължиха в съшия дух, слагайки край на частта след 25:17.

„Трикольорите“ повториха упражнението от гледната на блок и атака на старта и на втория гейм, в който отново се откъснаха в сериозна разлика. Символичните гости показаха зъби и с няколко добри отигравания дадоха заявка за интрига, стопявайки изоставането си само до точка. „Лъвовете“ взеха мерки, особено на сервис, за да си върнат спокойствието и да спечелят частта с категоричното 25:12.

Българският тим не изневери на стила си и при откриването на третия гейм, като на бърза ръка стигнаха до нова сериозна разлика, изградена най-вече чрез безпощадната си игра в нападение и грешки от другата страна. Южноамериканците отново показаха, че нямат нужните аргументи да се противопоставят и техните съперници довършиха започнатото след още един категоричен резултат от 25:12 и 3:0.

Александър Николов отново поведе колоната на реализаторите за българите, този път със 17 точки. Мартин Атанасов го последва с 12, Аспарух Аспарухов заби 10.

Висенте Парагире и Висенте Валенсуела отговориха с по 7 точки за чилийците.

