БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Българският посланик в Скопие след нападението:...
Чете се за: 04:42 мин.
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с...
Чете се за: 02:10 мин.
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски...
Чете се за: 01:30 мин.
Протестите в Иран - жертвите са поне 116, ранените над 2600
Чете се за: 01:22 мин.
Опасно време: Оранжев код за валежи и виелици в...
Чете се за: 01:22 мин.
Гроздан Караджов: Над 30 милиона лева вече са обменени в...
Чете се за: 06:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Левски си върна второто място в класирането след успех над Нефтохимик в Бургас

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Запази

Категоричен успех за шампионите с 3:0 гейма.

Левски волейбол
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Левски си върна второто място в класирането на волейболното първенство за мъже, след като спечели с 3:0 (25:22, 25:20, 27:25) като гост на Нефтохимик 2010 Бургас. Шампионите са с девет победи и една повече от ЦСКА, но изостават с един успех от лидера след 12 кръга Локомотив Авиа Пловдив.

Тодор Скримов влезе в двубоя с по 17.4 точки на мач и завърши именно със 17, сред които 12 на атака, четири аса и една блокада. Най-резултатен обаче бе Юлиан Вайзиг, който отбеляза 18 точки с три аса, а за Нефтохимик Димитър Василев се отчете с 14 пункта.

Първият гейм бе много оспорван и Левски взе предимство с 22:18, но домакините взеха следващите три разигравания и си върнаха надеждата за успешен изход. "Сините" обаче си осигуриха геймбол при 24:22, след което Светослав Гоцев записа втората си точка в атака и Левски поведе.

Нефтохимик започна по-добре втория гейм и поведе с пет точки, но шампионите отговориха от своя страна със серия и лидерът на отбора Тодор Скримов наниза два аса. Левски изравни за 16:16 и взе първия си аванс с атака на посрещача за 19:18, а Скримов наниза още един ас с първия геймбол при 24:20.

Левски започна много силно третия гейм, а Юлиан Вайзиг направи три аса в първите 11 разигравания. Нефтохимик даде отпор и дори стигна до допълнителни разигравания, но "сините" сложиха край на двубоя на трети мачбол с атака на Гордан Люцканов.

Поражението остави Нефтохимик на четвърто място с победа зад ЦСКА.

#ВК Нефтохимик 2010 Бургас #ВК Левски

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
1
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до Столична община
2
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до...
Фалшива банкнота от 200 евро открита в хранителен магазин в Разградско
3
Фалшива банкнота от 200 евро открита в хранителен магазин в Разградско
Слави Трифонов: Васил Терзиев да подаде оставка
4
Слави Трифонов: Васил Терзиев да подаде оставка
Паднала скална маса затруднява движението по пътя София – Самоков
5
Паднала скална маса затруднява движението по пътя София –...
Вятър със скорост над 150 км/ч. в Гърция събори дървета, повреди самолети и блокира фериботи
6
Вятър със скорост над 150 км/ч. в Гърция събори дървета, повреди...

Най-четени

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
2
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
3
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
81 години от Кървавата Коледа
6
81 години от Кървавата Коледа

Още от: Волейбол

Александър Николов отбеляза 16 точки за първата шампионатана победа на Лубе за годината
Александър Николов отбеляза 16 точки за първата шампионатана победа на Лубе за годината
Алекс Грозданов помогна на Богданка ЛУК Люблин да спечели Купата на Полша Алекс Грозданов помогна на Богданка ЛУК Люблин да спечели Купата на Полша
Чете се за: 01:30 мин.
Богданка ЛУК Люблин и Алекс Грозданов са на първи финал за Купата на Полша Богданка ЛУК Люблин и Алекс Грозданов са на първи финал за Купата на Полша
Чете се за: 01:32 мин.
Локомотив Авиа не даде гейм на Славия Локомотив Авиа не даде гейм на Славия
Чете се за: 01:27 мин.
Бившият волейболен национал Николай Николов се завръща в ЦСКА Бившият волейболен национал Николай Николов се завръща в ЦСКА
Чете се за: 01:12 мин.
Черно море надви Монтана в петгеймова драма Черно море надви Монтана в петгеймова драма
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не допуска превенция, а насърчава посегателствата
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не...
Чете се за: 04:42 мин.
Политика
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места останаха без ток при минусови температури Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места останаха без ток при минусови температури
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Иран се готви за нова нощ на протести, властите със заплахи за смъртни присъди Иран се готви за нова нощ на протести, властите със заплахи за смъртни присъди
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Балканите в капана на зимата: Хиляди без ток, бурно море и...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
"Сякаш е гето, не са изхвърляли боклука повече от месец":...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Преди рулетката с мандатите: ГЕРБ, ПП и БСП няма да правят опити за...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Живакът падна до - 37 °C: Хиляди туристи са блокирани във...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ