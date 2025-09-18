БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли за 7...
Чете се за: 02:42 мин.
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Съдът остави в ареста прокурорския син, задържан с 50 кг марихуана

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петко Петков
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Запази

В момента Маджаров е с две повдигнати обвинения – за отглеждане и държане на различно количество растения от рода на конопа

съдът остави ареста прокурорския син задържан марихуана
Слушай новината

Варненският районен съд остави в ареста 31-годишния Николай Маджаров - син на прокурора от Апелативната прокуратурата в Бургас Валентина Маджарова. В началото на седмицата той беше арестуван при спецакция на антимафиотите в Бургас с 50 килограма марихуана.

Изпълняващият функцията главен прокурор Борислав Сарафов разпореди разследването да се води от варненската районна прокуратура, за да се гарантира безпристрастност. Съдът определи за Маджаров най-тежката мярка за неотклонение "Задържане под стража", тъй като има опасност да се укрие и да извърши друго престъпление.

Адвокатът му посочи, че обвиняемият не е осъждан, има постоянен адрес и въпреки че има криминални регистрации, той е реабилитиран. Защитата Маджаров поиска по-лека мярка – домашен арест или подписка. От прокуратурата подчертаха богатото криминално минало на задържания и неоспоримите факти при задържането му. Той е с отнета шофьорска книжка, заради отказ да даде проба за алкохол и наркотици. Маджаров е направил пълни самопризнания и е съдействал на следствието.

Предстои обвинението му да бъде прецизирано след като излязат резултатите от физико-химичните анализи на задържаната тревиста маса от рода на конопа, открита във фамилен имот в село Драка, община Средец. В момента Маджаров е с две повдигнати обвинения – за отглеждане и държане на различно количество растения от рода на конопа.

Мярката може да се обжалва в тридневен срок.

#Варненски съд #прокурорски син #валентина маджарова

Последвайте ни

ТОП 24

НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
1
НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония
2
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
4
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
5
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без...
"Зависими", "бухалки" и "некомпетентни": Съдът си направи отвод от мярката на варненския кмет
6
"Зависими", "бухалки" и...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Сигурност и правосъдие

Отново пред съда: Бившият зам.-кмет на София и съветникът му обжалват ареста си
Отново пред съда: Бившият зам.-кмет на София и съветникът му обжалват ареста си
Асоциацията на прокурорите за делото на Благомир Коцев: Границата между допустимата критика и натиска върху правосъдието е премината Асоциацията на прокурорите за делото на Благомир Коцев: Границата между допустимата критика и натиска върху правосъдието е премината
Чете се за: 02:47 мин.
Делото срещу Рангел Бизюрев беше отложено Делото срещу Рангел Бизюрев беше отложено
Чете се за: 00:32 мин.
"Изгубих надежда": Майката на Митко от Цалапица настоява за доживотен затвор за Бизюрев "Изгубих надежда": Майката на Митко от Цалапица настоява за доживотен затвор за Бизюрев
Чете се за: 02:12 мин.
Отново пред съда - Барбутов и Рафаилов обжалват ареста си Отново пред съда - Барбутов и Рафаилов обжалват ареста си
Чете се за: 01:02 мин.
Процесът срещу Рангел Бизюрев тръгва на втора инстанция Процесът срещу Рангел Бизюрев тръгва на втора инстанция
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Пловдив затваря центъра за движение на стари коли за 7 месеца
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли за 7 месеца
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Асоциацията на прокурорите за делото на Благомир Коцев: Границата между допустимата критика и натиска върху правосъдието е премината Асоциацията на прокурорите за делото на Благомир Коцев: Границата между допустимата критика и натиска върху правосъдието е премината
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Парламентът прие на първо четене промените в Закона за НСО Парламентът прие на първо четене промените в Закона за НСО
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
"Ние сме като две ноти в един акорд": Кралско пиршество...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Делото срещу Рангел Бизюрев беше отложено
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Общество
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ