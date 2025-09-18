Деветокласник стреля с газов пистолет в спортното училище в Хасково

През металдетектор ще минават учениците в спортното училище в Хасково, след като вчера деветокласник стреля с газов пистолет по време на голямо междучасие. За щастие, инцидентът се е разминал без жертви.

Задържани са двама души – непълнолетният стрелец и мъжът, чието оръжие е било използвано. Възрастният се оказва неволен участник в инцидента. Синът му е взел пистолета, който е законно притежаван, и го е дал на 16-годишния ученик.

Предстои ученикът да бъде наказан, най-вероятно с преместване в друго учебно заведение.