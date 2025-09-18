След разговор на четири очи с британския премиер Тръмп заяви: "Путин ме предаде"

Кралският блясък отстъпи място на политиката и бизнеса в последния ден от визитата на Доналд Тръмп във Великобритания.

След разговори на четири очи с британския премиер Киър Стармър Тръмп заяви "Путин ме предаде".

Тръмп и Стармър подписаха Сделка за технологичен просперитет. Споразумението предвижда инвестиции за стотици милиарди британски лири.

След ден, доминиран от церемониите, днес действието се прехвърли в Чекърс - провинциалната резиденция на британските премиери в околностите на Лондон. Там британският министър-председател Киър Стармър и съпругата му Виктория посрещнаха Доналд Тръмп, докато първата дама на Съединените щати продължи с отделна програма. Бляскавите тържества отстъпиха на политиката и бизнеса.

След разговор на четири очи Тръмп и Стармър подписаха ново технологично партньорство, което засилва сътрудничеството в области като изкуствения интелект и ядрената енергетика.

Отделно бяха обявени американски инвестиции в размер на 150 милиарда британски лири. Пред бизнеса британският премиер изтъкна, че заедно двете икономики подкрепят 2,5 милиона работни места.

"Днес счупихме всички рекорди. 250 милиарда британски лири ще потекат в двете посоки през Атлантика. Това е най-големият инвестиционен пакет от такъв характер в британската история", коментира Киър Стармър, министър-председател на Великобритания. "Връзките ни са по-тесни от всякога. Постигнахме някои неща, които финансово изгодни и за двете страни, работим заедно. Благодаря на невероятно талантливите бизнес лидери, най-добрите в света, които са днес тук и за това че инвестират в англо-американския съюз", заяви Доналд Тръмп, президент на САЩ.

На последвалата пресконференция двамата лидери коментираха конфликтите в Близкия изток и Украйна. Тръмп изрази несъгласието си с британския план да признае палестинска държава.

Снимки: БТА

И Тръмп, и Стармър се съгласиха, че заложниците трябва да бъдат освободени, бойните действия в Газа - прекратени и хуманитарната помощ - допусната до хората. Двамата демонстрираха сходни позиции и по отношение на руския президент Путин.

"Работим заедно за прекратяване на кръвопролитията в Украйна. През последните дни Путин показа истинското си лице с най-големите атаки от началото на инвазията и безпрецедентни нарушения на въздушното пространство на НАТО. Обсъдихме как можем да укрепим отбраната си, подкрепата за Украйна и решително да увеличим натиска над Путин, за да го накараме да приеме трайно мирно споразумение", допълни Киър Стармър, министър-председател на Великобритания. "Смятах, че най-лесна ще е войната в Украйна заради отношенията ми с президента Путин, но той ме предаде, наистина ме предаде. Ще видим как ще се развият нещата. Работим усилено и за Израел и Газа - това, което се случва там е сложно, но ще бъде свършено и то по правилния начин. същото е и за Русия и Украйна - и там ще бъде свършена работата", каза още американският президент Доналд Тръмп.

Стармър показа на Тръмп колекцията на Чърчил в Чекърс - ход, определен от анализатори като тактически, точно по вкуса на Тръмп.



Мелания Тръмп прекара следобеда с кралица Камила и принцеса Катрин. Първата дама подари бурканчета мед на малки скаути, а преди това разгледа кралската библиотека в замъка Уиндзор.



Снощи крал Чарлз Трети даде пищен прием със 160 гости в чест на Доналд и Мелания Тръмп, на който бяха приветствани близките отношения между Обединеното кралство и Съединените щати. Преди да се сбогува официално с Чарлз Тръмп не пропусна да отбележи: "Голям джентълмен и велик крал".