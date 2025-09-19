БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ремонт на АМ "Хемус" парализира София, над 15 километра е задръстването (СНИМКИ)

Виктор Борисов
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Хиляди автомобили се опитват да излязат от столицата за предстоящия дълъг уикенд

ремонт хемус парализира софия километра задръстването снимки
Ремонт на АМ "Хемус" парализира София, над 15 километра е задръстването.

Заради ремонт между 0 и 8 километър на "Хемус" в платното за София трафикът се пренасочва двупосочно в лентата за Варна.

Това е и причината да се образува километрично задръстване на изхода на столицата.

Хиляди автомобили се опитват да излязат от София за предстоящия дълъг уикенд, но тапата на магистралата е толкова сериозна, че парализира движението по протежението на бул. "Ботевградско шосе" и частично по Северната скоростна тангента и Източната скоростна тангента.

Над 15 километра е колоната. Средната скорост на движение в тапата е около 3 км/ч.

От Пътната агенция съобщиха, че ще приоритизират пътя през гара Яна, за да може движението да бъде разделено и така да се освободи трафикът.

Ремонтът ще продължи до края на октомври.

# АМ "Хемус" #София #задръстване #ремонт

