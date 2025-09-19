БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Засилен трафик към Гърция заради поредицата почивни дни

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антония Сукалинска
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Запази

Полицейските проверки по пътищата ще за засилени

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Оправдаха се очакванията за засилен трафик към Гърция заради поредицата от почивни дни покрай 22 септември.

Привечер на пътен възел "Симитли", където свършва автомагистрала "Струма" започнаха да се образуват задръствания и колони. Малко преди 20:00 часа колоната в края на магистралата беше между 1 и 2 километра.

От пътната полиция обещаха, че утре, когато се очаква доста по-натоварен трафик към Гърция, ще има както автомобилни, така и мотопатрули по протежението на магистрала "Струма" и в "Кресненското дефиле", които при нужда ще се намесват и ще регулират трафика.

Тази вечер, утре и в неделя в цялата страна ще има специализирани полицейски операции за следене на скоростта, за неправоспособност, за шофиране след употреба на алкохол и наркотици. Полицейското присъствие ще бъде засилено в цялата страна, като всеки от трите почивни дни на терен ще има над 200 полицаи.

#Гърция #почивни дни #трафик

Последвайте ни

ТОП 24

Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
1
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
3
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
Мариан Маринов: Спирачните колела на АТВ-то упражняват необходимото спирачно усилие
4
Мариан Маринов: Спирачните колела на АТВ-то упражняват необходимото...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
5
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
МВФ препоръча затягане на колана в следващия бюджет
6
МВФ препоръча затягане на колана в следващия бюджет

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
4
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
5
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Регионални

Разяснителна кампания за еврото се проведе в Асеновград
Разяснителна кампания за еврото се проведе в Асеновград
15-годишна сага: Столичната община е осъдена да премести трамвайните релси от бул. "Скобелев" 15-годишна сага: Столичната община е осъдена да премести трамвайните релси от бул. "Скобелев"
Чете се за: 03:20 мин.
"Дружба" 2 без топла вода и парно за 3 месеца: Хората са готови на протести "Дружба" 2 без топла вода и парно за 3 месеца: Хората са готови на протести
Чете се за: 01:35 мин.
Ремонт на АМ "Хемус" парализира София, над 15 километра е задръстването (СНИМКИ) Ремонт на АМ "Хемус" парализира София, над 15 километра е задръстването (СНИМКИ)
Чете се за: 00:57 мин.
Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през октомври Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през октомври
Чете се за: 03:20 мин.
Изписаха от болницата полицейския началник в Русе Изписаха от болницата полицейския началник в Русе
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

70% надценка на цените от борсата до магазина, отчитат от КНСБ
70% надценка на цените от борсата до магазина, отчитат от КНСБ
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Кой гарантира сигурността на кабинета? Въпросът скара Борисов и Пеевски Кой гарантира сигурността на кабинета? Въпросът скара Борисов и Пеевски
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през октомври Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през октомври
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
ЕК представи 19-ия пакет санкции срещу Русия ЕК представи 19-ия пакет санкции срещу Русия
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Премиерът за политическото напрежение и мерките срещу домашната...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
На метри от руската граница: Животът в украинския град Золочив
Чете се за: 04:17 мин.
По света
"Дружба" 2 без топла вода и парно за 3 месеца: Хората са...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Тръмп отнема лицензи на телевизионни канали, ако го критикуват
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ