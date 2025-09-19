Засилен трафик към Гърция заради поредицата почивни дни

Полицейските проверки по пътищата ще за засилени
Оправдаха се очакванията за засилен трафик към Гърция заради поредицата от почивни дни покрай 22 септември.
Привечер на пътен възел "Симитли", където свършва автомагистрала "Струма" започнаха да се образуват задръствания и колони. Малко преди 20:00 часа колоната в края на магистралата беше между 1 и 2 километра.
От пътната полиция обещаха, че утре, когато се очаква доста по-натоварен трафик към Гърция, ще има както автомобилни, така и мотопатрули по протежението на магистрала "Струма" и в "Кресненското дефиле", които при нужда ще се намесват и ще регулират трафика.
Тази вечер, утре и в неделя в цялата страна ще има специализирани полицейски операции за следене на скоростта, за неправоспособност, за шофиране след употреба на алкохол и наркотици. Полицейското присъствие ще бъде засилено в цялата страна, като всеки от трите почивни дни на терен ще има над 200 полицаи.