15-годишна сага: Столичната община е осъдена да премести трамвайните релси от бул. "Скобелев"

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Ще успеят ли да се справят в срок?

След 15-годишна сага - казусът с временните трамвайни релси по столичния булевард "Скобелев" е пред финал. Върховният касационен съд осъди общината да премести релсите окончателно. Ще намерят ли спокойствие жителите на района, след като от години се оплакват от шума и вибрациите пред домовете си?

Сагата с т.нар. трамвайно трасе на бул. "Скобелев" започна още през 2010 г. със строежа на метрото. Оттогава се обсъдиха десетки идеи как да бъде решен проблемът. Една от тях е тук, върху транспоротния тунел при НДК да се построи рампа.

Общината има само една година да изпълни избран проект. Кметът Васил Терзиев вече издаде заповед за незабавно изпълнение на съдебното решение и изготвяне на процедура за възлагане на обществени поръчки за изграждането на ново трасе. Хората в района недоумяват защо се е наложило да чакат цели 15 години.

Георги Йотов: Защо толкова години нищо не направиха? Докато минаваше в подлеза, беше много по-удобно.

Мариана Кировска: Вижте, всичко е изкъртено! Но това не е най-големият проблем, проблемът е шумът. Хората горе не могат да спят.

Йордан Славейков: Не само, че е шумно, не само че е незаконно, а от вибрациите самите сгради малко по малко се напукват.

Според местните трамваите не спазват ограничението на скоростта от 5 км/ч. Темата ще бъде разгледана извънредно и в комисията по транспорт на общината следващата седмица.

"Ако не се вземат спешни мерки, след една година трамваите по "Скобелев" ще спрат да вървят, което ще бъде пагубно за системата на електротранспорта. За това разчитаме вече на Столичната община, на администрацията и на зам.-кмета, да се направи проектът по подходящ начин, така че да бъдат обрани вибрациите и да не бъдат тормозени повече живущите в района", коментира Иван Таков, председател на комисията по транспорт в СО.

Преместването на релсите върви заедно с ремонт на тунела под НДК, който е в окаяно състояние. Досега 7 пъти проектът е включван в капиталовата програма на общината.

"Единственото работещо решение е това да се раздели на два различни проекта - да се изгради рампата, за да може трасето да се премести, а вече ремонтът на тунела да е свързан с изграждането на т.нар. хидроизолация, което очевидно няма как да стане в рамките на една година", заяви Борис Бонев, общински съветник, "Спаси София".

Пари за проекта тази година обаче няма. Ако до 12 месеца общината не успее да премести релсите, движението по тях ще бъде незаконно.

Репортери: Карина Караньотова, Калина Попова

#бул. "Скобелев" #Столична община #София #трамваи

