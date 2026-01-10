БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 03:25 мин.
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Елина Свитолина и Синюй Ван ще играят за титлата от тенис турнира в Оукланд

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Запази
Елина Свитолина и Синюй Ван ще играят за титлата от тенис турнира в Оукланд
Слушай новината

Поставената под номер 1 Елина Свитолина (Украйна) се класира за финала на тенис турнира в Оукланд (Нова Зеландия) с награден фонд 283 347 долара.

Вицешампионката в надпреварата от 2024 година надигра номер 3 Ива Йович (САЩ) със 7:6(5), 6:2 за 96 минути.

Йович започна отлично, направи два поредни пробива и поведе с 3:0. По-късно тя сервира за частта, но загуби подаването си. В тайбрека Свитолина взе аванс от 6:1 и спечели оспорвания първи сет. Във втория украинката доминираше, поведе с 5:1 и без проблеми затвори мача.

За титлата Свитолина ще играе срещу номер 7 Синюй Ван (Китай), която елиминира четвъртата поставена Александра Иала (Филипини) с 5:7, 7:5, 6:4.

Ван достигна до втория финал в кариерата си, след като спаси мачбол във втория сет и триумфира за 2:48 часа.

# Синюй Ван #тенис турнир в Оукланд 2026 #Елина Свитолина

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
1
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Всеки втори българин вече заявява толерантност към ЛГБТИ общността
2
Всеки втори българин вече заявява толерантност към ЛГБТИ общността
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
3
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
81 години от Кървавата Коледа
4
81 години от Кървавата Коледа
Патриарх Даниил: Новата година започва с молитва и призив за мир
5
Патриарх Даниил: Новата година започва с молитва и призив за мир
Надежда Бобчева: Снегът беше почистен навсякъде, дори в зони без договори
6
Надежда Бобчева: Снегът беше почистен навсякъде, дори в зони без...

Най-четени

Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
1
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
2
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
3
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
5
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: WTA

Марта Костюк даде само три гейма на Пегула и се класира за първия си финал в Бризбейн
Марта Костюк даде само три гейма на Пегула и се класира за първия си финал в Бризбейн
Арина Сабаленка ще защитава трофея си в Бризбейн Арина Сабаленка ще защитава трофея си в Бризбейн
Чете се за: 01:25 мин.
Водачката в схемата Елина Свитолина се класира за полуфиналите на тенис турнира в Оукланд Водачката в схемата Елина Свитолина се класира за полуфиналите на тенис турнира в Оукланд
Чете се за: 01:25 мин.
Арина Сабаленка продължава с победите в Бризбейн след успех над Сорана Кърстя Арина Сабаленка продължава с победите в Бризбейн след успех над Сорана Кърстя
Чете се за: 01:00 мин.
Анисимова с убедителна победа в Бризбейн Анисимова с убедителна победа в Бризбейн
Чете се за: 01:52 мин.
Винъс Уилямс се бори, но отпадна в първия кръг на турнир по тенис в Оукланд Винъс Уилямс се бори, но отпадна в първия кръг на турнир по тенис в Оукланд
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 03:25 мин.
Общество
Отвориха прохода Предела след кратко затваряне заради снега Отвориха прохода Предела след кратко затваряне заради снега
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
БСП ще проведе Конгрес в началото на февруари БСП ще проведе Конгрес в началото на февруари
Чете се за: 00:25 мин.
Политика
ПП-ДБ ще върне веднага мандата за съставяне на правителство ПП-ДБ ще върне веднага мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Киев без ток и парно в студеното време след сериозна авария
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Заради лошото време: Ограничават движението на коли към Витоша
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Гренландия: „Не искаме да бъдем американци, не искаме да...
Чете се за: 01:17 мин.
Деца
81 години от Кървавата Коледа
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ