Биляна Дудова ще спори за бронза на световното по борба

Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
За отличието тази вечер Дудова ще излезе срещу рускинята Амина Танделова.

Биляна Дудова
Снимка: startphoto.bg
Биляна Дудова ще спори за бронза на световното първенство по борба в Загреб, Хърватия след като постигна втори успех в репешажите.

Световната и 4-кратна европейска шампиона стартира с успех срещу италианката Аурора Кампаня, която е европейска вицешампионка от 2019-а, с 3:0 при 62-килограмовите.

А след това преодоля и с 9:0 и индийката Маниша, пета на световното през 2025-а.

За отличието тази вечер Дудова ще излезе срещу рускинята Амина Танделова, състезаваща се под флага на UWW. Тя е втора на рейтинговия турнир в Загреб тази година и европейска вицешампионка до 23 г.

Тази вечер Юлияна Янева ще спори за титлата при 68-килограмовите. Финалите гледайте пряко по БНТ 3 от 19:00 часа.

#световно първенство по борба в Загреб 2025 г. # Биляна Дудова

