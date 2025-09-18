Симеон Щерев: Юлияна и Биляна не загубиха, а получиха уроци

Треньорът на националния отбор по борба при жените Симеон Щерев коментира представянето на българските представителки на световното първенство в Загреб (Хърватия).

Специалистът разкри, че националките не са били в оптималната си спортна форма, но въпреки това са постигнали страхотни класирания благодарение на техния характер и български дух.

"Първо искам да поздравя и двете момичета. И Юлияна за сребърния медал, и Биляна за страхотната борба. Те не загубиха, а получиха уроци. Благодаря и на моите помощници, които свършиха много работа", заяви Щерев за БНТ.

"Подготовката се вършеше централизирано и премина добре. Имаме български треньори и български състезателите и при мъжете, и при жените. Това е правилният път", сподели той.

"Юлияна допусна грешка в това, че смени гарда и точно тогава бе издърпана. Биляна също печелеше срещата си, но допусна нелепа грешка. Това са уроци, които трябва да научим. Силният спортист трябва да има и силен характер. Не трябва да се връщаме назад, а да гледаме напред. Ние гледаме към Олимпийските игри. Момичетата не бяха в оптимална спортна форма, но показаха характер и български дух. Мисля, че могат да запалят много деца да тренират борба", разкри специалистът.

"Трябва да започнем отдолу. За да има школа, трябва да започнем от 15-годишните. Те първо трябва да взимат медали на юноши и девойки, а след това на мъже и жени. Това е целта на централизираната подготовка - след четири години да имаме медалисти от големи първенства", каза още треньорът на българския национален отбор по борба при жените.

Вижте цялото интервю във видеото!

Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3!