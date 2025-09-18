Биляна Дудова остана пета на световното по борба

Биляна Дудова остана на пето място на световното първенство по борба в Загреб (Хърватия). Българката загуби малкия финал в категория до 62 кг. от рускинята Амина Танделова, състезаваща се под флага на UWW.

Дудова водеше с 2:1 точки една минута преди края на схватката, но позволи на младата си съперничка да обърне развоя на събитията и да спечели с 4:2.

По-рано днес световната и четирикратна европейска шампиона постигна две победи в репешажите, като първо тя надделя над италианката Аурора Кампаня с 3:0. След това Дудова преодоля с 9:0 индийката Маниша.

По-късно днес предстои и финала на Юлияна Янева в категория до 68 кг.

Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3!