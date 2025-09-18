БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София...
Чете се за: 00:32 мин.
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета...
Чете се за: 05:27 мин.
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Биляна Дудова остана пета на световното по борба

bnt avatar logo от Константин Джаркин
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Запази

Българката загуби малкия финал в категория до 62 кг. от рускинята Амина Танделова, състезаваща се под флага на UWW.

Биляна Дудова
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Биляна Дудова остана на пето място на световното първенство по борба в Загреб (Хърватия). Българката загуби малкия финал в категория до 62 кг. от рускинята Амина Танделова, състезаваща се под флага на UWW.

Дудова водеше с 2:1 точки една минута преди края на схватката, но позволи на младата си съперничка да обърне развоя на събитията и да спечели с 4:2.

По-рано днес световната и четирикратна европейска шампиона постигна две победи в репешажите, като първо тя надделя над италианката Аурора Кампаня с 3:0. След това Дудова преодоля с 9:0 индийката Маниша.

По-късно днес предстои и финала на Юлияна Янева в категория до 68 кг.

Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3!

Свързани статии:

НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Гледайте битките за отличията от 14 до 21 септември от 19:00 ч.
Чете се за: 04:07 мин.
Биляна Дудова: На световното първенство ще се боря за Стефан Николов
Биляна Дудова: На световното първенство ще се боря за Стефан Николов
Той повярва в мен, когато най-много имах нужда, написа още...
Чете се за: 01:22 мин.
#световно първенство по борба в Загреб 2025 г. # Биляна Дудова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
1
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
2
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония
3
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на...
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Акция на ГДБОП в Плевен: Иззети са злато, дрога и боеприпаси, задържани са петима
5
Акция на ГДБОП в Плевен: Иззети са злато, дрога и боеприпаси,...
НА ЖИВО: Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков"
6
НА ЖИВО: Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Борба

НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Стоян Кубатов отпадна от световното по борба в Загреб Стоян Кубатов отпадна от световното по борба в Загреб
Чете се за: 01:25 мин.
Биляна Дудова ще спори за бронза на световното по борба Биляна Дудова ще спори за бронза на световното по борба
Чете се за: 00:55 мин.
Биляна Дудова е на победа от малкия финал на световното по борба Биляна Дудова е на победа от малкия финал на световното по борба
Чете се за: 00:55 мин.
Симеон Щерев: Юлияна Янева показа характер и българския дух Симеон Щерев: Юлияна Янева показа характер и българския дух
Чете се за: 01:05 мин.
Серафим Бързаков: Юлияна Янева спечели четири много тежки срещи Серафим Бързаков: Юлияна Янева спечели четири много тежки срещи
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов
Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета „Желязков“ Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета „Желязков“
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Жестоко убийство във Варна: Мъж е намушкал многократно 48-годишна жена в сърцето Жестоко убийство във Варна: Мъж е намушкал многократно 48-годишна жена в сърцето
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Асоциацията на прокурорите за делото на Благомир Коцев: Границата...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Парламентът прие на първо четене промените в Закона за НСО
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
"Ние сме като две ноти в един акорд": Кралско пиршество...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ