Трима български национали ще се борят на репешажите на европейското по борба до 23 години

Трима български национали достигнаха до репешажите на Европейското първенство по борба за мъже и жени до 23 години в Зренянин (Сърбия). Шанс за отличия в свободния стил запазиха Ердал Галип, Радомир Стоянов и Сали Салиев, които ще продължат участието си в утрешния ден.

В категория до 61 кг Ердал Галип отпадна на четвъртфиналите след поражение по критерий от арменеца Левик Микайелян. След като съперникът му достигна до финала, българинът получи възможност да се бори на репешажите. Първият му съперник ще бъде молдовецът Василе Марку, а при успех Галип ще срещне турчина Толга Йозбек в схватка за бронзовото отличие.

На 86 кг Радомир Стоянов загуби от Бозигит Исламгереев (Русия), който също стигна до финала и изпрати българския състезател на репешаж. Там Стоянов ще се изправи срещу представителя на Франция Рахим Магамадов.

Сали Салиев ще се бори за шанс за медал в категория до 92 кг, след като беше туширан на осминафиналите от Али Цокаев (Азербайджан). В сряда българинът ще срещне Княз Ибоян.

Участието си на шампионата вече приключиха Петър Петров в категория до 74 кг и Диан Мънев при 125-килограмовите.

В сряда на тепиха в Зренянин ще започнат и надпреварите при жените, където България ще бъде представена от Несрин Сюлейманова, Виктория Бойнова и Ванеса Георгиева.