Федерацията по борба погаси 72 000 евро задължения на предходното ръководство към НАП

Средствата за плащането са осигурени по проект към Министерството на младежта и спорта, предназначен за олимпийска подготовка.

Снимка: БТА
Слушай новината

Българската федерация по борба (БФ Борба) погаси стари задължения към държавния бюджет, установени с ревизионен акт на Националната агенция за приходите (НАП), издаден заради финансовата дейност на предходното ръководство на федерацията.

Ревизионният акт е свързан с изплащани през 2022 г. възнаграждения по трудови и извънтрудови правоотношения, съобщиха от пресслужбата на БФ Борба.

На 9 март 2026 г. БФ Борба преведе към НАП дължимата сума в размер на малко над 72 000 евро, с което задължението към държавния бюджет е изцяло погасено. Средствата за плащането са осигурени по проект към Министерството на младежта и спорта, предназначен за олимпийска подготовка.

Ръководството на федерацията изразява голямото си съжаление, че вместо да бъдат насочени към пълноценната подготовка на българските олимпийци в борбата, тези средства е трябвало да покрият задължения, които са резултат от непрозрачните финансови практики на предходното ръководство на федерацията.

В същото време сегашните ръководители на БФ Борба са категорични, че ще продължат да работят за финансова дисциплина, прозрачност и стриктно спазване на нормативните изисквания в дейността на организацията.

