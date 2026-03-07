БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Възобновяват полетите от Дубай
Чете се за: 00:55 мин.
ОАЕ спират всички полети от и до Дубай
Чете се за: 00:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Програма на българското участие на Евро 2026 по борба до 23 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата ще продължи една седмица.

борба тепих
Снимка: БФБ
Слушай новината

Програма на българското участие на европейското първенство по борба до 23 г. в Зренянин, Сърбия. Часовете са в българско време.

Неделя, 8 март
17,00-18,00 ч жребий, свободна борба

Понеделник, 9 март
11,30-14,00 ч елиминации, св.б.: Ник Дойчинов (57), Калоян Атанасов (70), Айкан Сеид (79), Андриан Вълканов (97) и 65 кг без бълг.участие.
18,15-18,45 ч откриване
19,00-20,30 ч полуфинали

Вторник, 10 март
11,30-14,00 ч репешажи, елиминации, св.б.: Ердал Галип (61), Петър Петков (74), Радомир Стоянов (86), Сали Салиев (92), Диан Мънев (125)
14,00-15,00 ч жребий, жени
17,45-18,45 ч полуфинали
19,00-21,30 ч финали

Сряда, 11 март
11,30-14,00 ч репешажи, елиминации, ж.: Несрин Сюлейманова (55), Виктория Бойнова (59), Ванеса Георгиева (76) и 50-68 кг без бълг. участие
17,45-18,45 ч полуфинали
19,00-21,30 ч финали

Четвъртък, 12 март
11,30-14,00 ч репешажи, елиминации, ж.: Олга Попова (57), Фатме Шабан (62), Даниела Бръснарова (72) и 53-65 кг без бълг. участие
14,00-15,00 ч жребий, класическа борба
17,45-18,45 ч полуфинали
19,00-21,30 ч финали

Петък, 13 март
11,30-14,30 ч репешажи, елиминации, кл.б.: Альоша Илиев (55), Християн Иванов (63), Алберт Доев (77), Андрей Атанасов (87), Алан Дзабиев (130)
17,45-18,45 ч полуфинали
19,00-21,30 ч финали

Събота, 14 март
11,30-14,30 ч репешажи, елиминации, кл.б.: Борислав Кирилов (60), Веселин Манев (67), Димитър Георгиев (72), Мартин Шишеков (82), Калоян Иванов (97)
17,45-18,45 ч полуфинали
19,00-21,30 ч финали

Неделя, 15 март
17,30-18,45 ч репешажи, полуфинали
19,00-21,30 ч финали

#Европейско първенство по борба до 23 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Световно първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
НА ЖИВО: Световно първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Гърция ще окаже подкрепа на ПВО на България с батарея "Пейтриът" и изтребители F-16
2
Гърция ще окаже подкрепа на ПВО на България с батарея...
Бойко Борисов призова президента да свика КСНС
3
Бойко Борисов призова президента да свика КСНС
Случаят "Петрохан": Намерените на Околчица трима души вече могат да бъдат погребани
4
Случаят "Петрохан": Намерените на Околчица трима души...
Съдебните медици за случая "Петрохан": 15-годишното момче и Николай Златков са убити от Ивайло Калушев, той се е самоубил
5
Съдебните медици за случая "Петрохан": 15-годишното момче...
Отложиха операцията на Малена Замфирова за понеделник
6
Отложиха операцията на Малена Замфирова за понеделник

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: Борба

Българската федерация по борба покани на среща Кирил Милов и Семен Новиков
Българската федерация по борба покани на среща Кирил Милов и Семен Новиков
Семен Новиков: Ако президентът на федерацията не иска среща, какво да правим? Семен Новиков: Ако президентът на федерацията не иска среща, какво да правим?
Чете се за: 02:37 мин.
Шампиони и легенди поискаха оставката на Станка Златева Шампиони и легенди поискаха оставката на Станка Златева
Чете се за: 01:40 мин.
Българската борба заслужава свободно бъдеще!, се казва в изявление на федерацията Българската борба заслужава свободно бъдеще!, се казва в изявление на федерацията
Чете се за: 02:35 мин.
България с още две титли и общо 11 златни медала на турнира "Петко Сираков – Иван Илиев“ България с още две титли и общо 11 златни медала на турнира "Петко Сираков – Иван Илиев“
Чете се за: 01:37 мин.
Даниела Бръснарова и Ванеса Георгиева отпаднаха от ранкинг турнира в Тирана Даниела Бръснарова и Ванеса Георгиева отпаднаха от ранкинг турнира в Тирана
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Конфликтът в Близкия изток се разраства: Експлозии в Техеран, Иран атакува Израел, ОАЕ и Бахрейн
Конфликтът в Близкия изток се разраства: Експлозии в Техеран, Иран...
Чете се за: 05:12 мин.
По света
Евакуация от Близкия изток: Прибират се още 180 българи от Дубай Евакуация от Близкия изток: Прибират се още 180 българи от Дубай
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Президентът на Иран: Преустановяваме ударите по съседните страни, ако и те не извършват атаки срещу Иран Президентът на Иран: Преустановяваме ударите по съседните страни, ако и те не извършват атаки срещу Иран
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Назначиха охрана на българския европейски прокурор Теодора Георгиева Назначиха охрана на българския европейски прокурор Теодора Георгиева
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Задържаха над 1200 бижута с фалшиви марки при митническа проверка в...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Възобновяват полетите от Дубай
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Войната в Украйна: Седем души загинаха при руски ракетен удар в Харков
Чете се за: 00:42 мин.
По света
В цялата страна почетоха загиналите полицаи
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ