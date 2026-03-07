Програма на българското участие на Евро 2026 по борба до 23 г.

Надпреварата ще продължи една седмица.
Програма на българското участие на европейското първенство по борба до 23 г. в Зренянин, Сърбия. Часовете са в българско време.
Неделя, 8 март
17,00-18,00 ч жребий, свободна борба
Понеделник, 9 март
11,30-14,00 ч елиминации, св.б.: Ник Дойчинов (57), Калоян Атанасов (70), Айкан Сеид (79), Андриан Вълканов (97) и 65 кг без бълг.участие.
18,15-18,45 ч откриване
19,00-20,30 ч полуфинали
Вторник, 10 март
11,30-14,00 ч репешажи, елиминации, св.б.: Ердал Галип (61), Петър Петков (74), Радомир Стоянов (86), Сали Салиев (92), Диан Мънев (125)
14,00-15,00 ч жребий, жени
17,45-18,45 ч полуфинали
19,00-21,30 ч финали
Сряда, 11 март
11,30-14,00 ч репешажи, елиминации, ж.: Несрин Сюлейманова (55), Виктория Бойнова (59), Ванеса Георгиева (76) и 50-68 кг без бълг. участие
17,45-18,45 ч полуфинали
19,00-21,30 ч финали
Четвъртък, 12 март
11,30-14,00 ч репешажи, елиминации, ж.: Олга Попова (57), Фатме Шабан (62), Даниела Бръснарова (72) и 53-65 кг без бълг. участие
14,00-15,00 ч жребий, класическа борба
17,45-18,45 ч полуфинали
19,00-21,30 ч финали
Петък, 13 март
11,30-14,30 ч репешажи, елиминации, кл.б.: Альоша Илиев (55), Християн Иванов (63), Алберт Доев (77), Андрей Атанасов (87), Алан Дзабиев (130)
17,45-18,45 ч полуфинали
19,00-21,30 ч финали
Събота, 14 март
11,30-14,30 ч репешажи, елиминации, кл.б.: Борислав Кирилов (60), Веселин Манев (67), Димитър Георгиев (72), Мартин Шишеков (82), Калоян Иванов (97)
17,45-18,45 ч полуфинали
19,00-21,30 ч финали
Неделя, 15 март
17,30-18,45 ч репешажи, полуфинали
19,00-21,30 ч финали