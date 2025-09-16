БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Чете се за: 00:52 мин.
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Чете се за: 01:10 мин.

Биляна Дудова: На световното първенство ще се боря за Стефан Николов

Спорт
Той повярва в мен, когато най-много имах нужда, написа още световната и четирикратна европейска шампионка по борба в социалната платформа Инстаграм.

Биляна Дудова
Снимка: Startphoto.bg
Световната и четирикратна европейска шампионка по борба Биляна Дудова отправи емоционални думи по повод кончината на Стефан Николов - вицепрезидент на Българската федерация по борба, отговорник за ресор "Свободна борба" и дългогодишен член на Управителния съвет на централата.

"Днес загубих един от най-близките си хора… Човек, който повярва в мен, когато най-много имах нужда, който ми даде сила и ми показа пътя в борбата и в живота. Той завинаги ще остане част от мен и от всяка моя победа", написа националката в профила си в социалната платформа Инстаграм.

"На световното първенство ще се боря за него – за неговата доброта, обич и светлина, които никога няма да бъдат забравени. Почивай в мир, ти винаги ще живееш в сърцето ми", добави тя.

Дудова ще започне утре, сряда, участието си на световното първенство в хърватската столица Загреб. Тя ще стартира от осминафиналите в категория до 62 килограма и очаква победителката от двубоя между Аурора Кампаня (Италия) и Ким Ок Джу (КНДР).

Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3!

