Президентът на БФ Борба Станка Златева откри нова зала във Ветрино, в която ще тренират децата от новоучредения клуб, носещ името на селото. Петкратната световна и 6 пъти европейска шампионка преряза лентата заедно с кмета Димитър Димитров.

В клуба по класическа борба се подготвят 35 деца от 2 до 6 клас. А още в първия ден малчуганите бяха зарадвани с куп подаръци. От Иво Ангелов, президент на клуб Миньор (Перник), получиха тепих и покривка за него, а от членовете на управителния съвет на БФ Борба – 3 чучела и 1 уред „българска торба“.

Николай Кашинов, президент на клуб Рилски спортист (Самоков), пък подари на малките борци тренировъчни ластици и въжета.

„Борбата винаги е тръгвала от малките селища. Тук разполагат с уникални условия - залата е топла, комфортна, остава само да работят“, каза Станка Златева.

„Залата може да е малка, но пък имаме всички условия за пълноценни тренировки“, допълни Иван Иванов, президент и треньор на клуба във Ветрино и треньор на този в Девня.