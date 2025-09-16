БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българската борба загуби Стефан Николов

Дългогодишният член на Управителния съвет си отиде едва на 59 години.

българската борба загуби стефан николов
Слушай новината

Българската борба потъна в скръб. От този свят си отиде Стефан Николов, съобщиха от родната федерация. Отговорникът в ресор „Свободна борба“ и дългогодишен член на Управителния съвет на федерацията си отиде едва на 59-годишна възраст.

Ето какво написаха от централата:

"С дълбока скръб Ви уведомяваме, че днес ни напусна Стефан Николов – вицепрезидент на Българската федерация по борба, отговорник за ресор „Свободна борба“ и дългогодишен член на Управителния съвет на федерацията.

Стефан Николов отдаде голяма част от живота си на българската борба. С безрезервната си отдаденост, професионализъм и любов към спорта той остави ярка следа в развитието и успехите на нашата федерация. Неговият принос, труд и морална подкрепа ще останат завинаги в паметта на българската борба и всички, които имаха честта да работят с него.

Загубата е огромна за целия ни спорт и за нашето голямо борческо семейство.

Погребението ще се състои в четвъртък, 18.09.2025 г., от 12 часа в Гробищен парк „Архангел Михаил“, кв. Бояна – Витоша, ул. „Бояна парк“ №4, 1616 София.

Изказваме най-искрени съболезнования на неговото семейство, близки и приятели.

Поклон пред светлата му памет!"

