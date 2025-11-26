БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Руската федерация по борба забрани смяната на гражданство на състезателите си

Спорт
Федерацията по борба на Русия забрани смяната на гражданство на състезателите си без извънредни обстоятелства.

Решението бе взето по време на заседание на Изпълнителния комитет на организацията и бе оповестено от нейния президент Михаил Мамиашвили.

"Изпълкомът обсъди редица фундаментални въпроси, свързани най-вече със стриктните правила против употребата на допинг и смяната на гражданство. Взехме някои радикални мерки, включително безпричинната промяна на гражданство", заяви Мамиашвили, цитиран от ТАСС.

"Спортистите трябва да разберат, че държавата и регионалните власти инвестират много пари в изграждането на атлети и се стараят да предлагат адекватна среда за израстването им. Ние сме част от велика страна и понякога са нужни саможертви от всеки един от нас не само на думи, а и с дела. В този ред на мисли, ние сме готови да вземем безпрецедентни мерки", добавя Мамиашвили.

Русия e категорично страната с най-много борци, които не се състезават за родината си. На последно световно първенство на почетната стълбичка се качиха шестима атлети, които не се състезават за родината си. Това бяха Александър Комаров (Сърбия, злато на 87 кг класически стил), Чермен Валиев (Албания, сребро на 74 кг свободен стил), Таймураз Салказанов (Словакия, бронз на 74 кг св. стил), Кидир Сайпудинов (Бахрейн, бронз на 79 кг св. стил), Осман Нурмагомедов (Азербайджан, бронз на 92 кг св. стил) и Шамил Шарипов (Бахрейн, бронз на 125 кг св. стил).

Повечето от гореизброените борци всъщност отнеха медали на Русия, която заедно с Беларус продължава да участва с неутрален статут на международни турнири. Комаров елиминира Милад Алирзаев на полуфинал, Валиев победи Заурбек Сидаков на същия етап, Сайпудинов отстрани Ахмед Усманов на репешаж, а Шарипов спечели срещу Абдула Курбанов. В българския национален отбор също имаше натурализирани борци от Русия като Ахмед Батаев, Ахмед Магамаев, Ален Хубулов, Микяй Наим и Рамазан Рамазанов. Магомед Рамазанов, който стана олимпийски шампион за България в Париж през 2024, пък претърпя операция дни по-рано и пропусна турнира в Загреб.

Най-фрапантен обаче е примерът с Бахрейн, чийто национален отбор е съставен изцяло от натурализирани руснаци - Ахмед Тажудинов, Алибег Алибегов, Кидир Сайпудинов, Магомед Шарипов, Магомедрасул Аслуев и Шамил Шарипов. Именно Бахрейн и столицата му Манама ще бъдат домакини на световното първенство по борба през септември 2026.

