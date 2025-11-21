Откриха турнира по борба Купа Самоков 2025

В Самоков беше открит турнир по борба Купа Самоков 2025. Той се състои за 17-и път, а в него се включват участници от над 20 клуба от страната и два от Република Северна Македония и Турция, съобщиха за БТА от Община Самоков. Събитието се състоя в Спортно училище "Никола Велчев".

Сили ще премерят над 100 състезатели в различни категории. Днешното мероприятие бе открито от кмета на общината Ангел Джоргов и местни треньори по борба.

От администрацията посочват, че Самоков има дълбоки и устойчиви спортни традиции, а днешното събитие още веднъж укрепва и затвърждава града като дом на борбата. В съобщението е припомнено, че наскоро Натали Тасева спечели златен медал от Балканиадата за девойки по борба до 17 години и е представила града и страната достойно в град Клуж, Румъния. Тя бе наградена след това от кмета Джоргов с паричен чек. Средствата са отпуснати от Общинския съвет.

Финансирането за провеждането на състезанието е изцяло осигурено от Община Самоков. Клубът по борба изказва своята искрена благодарност към кмета Джоргов за подкрепата и доверието.

Турнирът по борба ще продължи на 27 ноември и 5 декември с останалите възрастови групи.