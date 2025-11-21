БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Благомир Коцев ще бъде преместен във варненския затвор,...
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи...
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около...
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Откриха турнира по борба Купа Самоков 2025

Спорт
Събитието се състоя в Спортно училище "Никола Велчев". 

тежки поражения българите световното първенство борба самоков
В Самоков беше открит турнир по борба Купа Самоков 2025. Той се състои за 17-и път, а в него се включват участници от над 20 клуба от страната и два от Република Северна Македония и Турция, съобщиха за БТА от Община Самоков. Събитието се състоя в Спортно училище "Никола Велчев".

Сили ще премерят над 100 състезатели в различни категории. Днешното мероприятие бе открито от кмета на общината Ангел Джоргов и местни треньори по борба.

От администрацията посочват, че Самоков има дълбоки и устойчиви спортни традиции, а днешното събитие още веднъж укрепва и затвърждава града като дом на борбата. В съобщението е припомнено, че наскоро Натали Тасева спечели златен медал от Балканиадата за девойки по борба до 17 години и е представила града и страната достойно в град Клуж, Румъния. Тя бе наградена след това от кмета Джоргов с паричен чек. Средствата са отпуснати от Общинския съвет.

Финансирането за провеждането на състезанието е изцяло осигурено от Община Самоков. Клубът по борба изказва своята искрена благодарност към кмета Джоргов за подкрепата и доверието.

Турнирът по борба ще продължи на 27 ноември и 5 декември с останалите възрастови групи.

#Купа Самоков 2025

