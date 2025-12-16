Депутатите от бюджетната комисия приеха удължителния закон на първо четене (ОБЗОР)

Депутатите от бюджетната комисия приеха удължителния закон на първо четене. Дискусия се формира, след като синдикатите изразиха недоволство от отказа на депутатите да приемат ревизирания държавен бюджет за 2026 г. Удължителният закон беше внесен от Министерския съвет вчера. На комисия днес КНСБ и КТ „Подкрепа“ изразиха недоволство, тъй като така работещите в бюджетната сфера остават без увеличения на заплатите.

Пламен Димитров, президент на КНСБ: „Половин милион български граждани, на които плаща правителството. Без държавните служители – не съм казал една дума за държавните служители. Като ги сложим по две, това са техните семейства. Един милион души ще бъдат пряко засегнати от това действие – че ще има удължителен закон и няма да има другия закон.“ Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“: „Знам, че сега е тежко, но нататък нищо чудно да стане още по-тежко. Затова като че ли сега възможността за намиране на компромис е за предпочитане пред очертаващия се, не дай си Боже, хаос, в който може да се окажем.“

Темата дали може да се прави политика по доходите в удължителния закон предизвика размяна на реплики между Асен Василев и Теменужка Петкова.

Асен Василев, „Продължаваме промяната – Демократична България“: „Ако е съобразено с ръста на инфлацията, това означава автоматично ръст на приходите и от ДДС, а знаем, че ръстът от другите данъчни приходи е по-висок, тъй като ръстът на средната работна заплата и на средния осигурителен доход са по-високи. Би следвало това да не създаде проблеми с приходната част, т.е. да може да бъде покрито от по-голямото събиране на приходи от естествения ръст на икономиката.“ Теменужка Петкова, министър на финансите в оставка: „Ако беше възможно, такава политика по доходите щеше да бъде заложена и в предишния удължителен закон за бюджета. Няма такъв прецедент – Законът за публичните финанси ясно е разписал рамките, в които се работи, когато няма приет закон за държавния бюджет до края на съответната година. Кой може да предвиди какви ще бъдат приходите, каква ще бъде инфлацията.“

Работодателите посочиха, че предвид политическата ситуация е по-добре страната да има приет бюджет, макар и не редовен, и изразиха несъгласие с това чрез удължителния закон да се прокарват политики по доходите.

Боян Николаев, зам.-изпълнителен директор на КРИБ: „На трето заседание само да мушнем нещо за синдикатите по текстовете – ако ще отваряме закона за всичко, и ние също имаме мерки. Или формирате консенсус, че старият бюджет продължава – такъв консенсус май не може да формирате тук, пред камерите.“ Станислав Попдончев, зам.-председател на БСК: „Не ни харесва удължителният закон, но го подкрепяме в този вид, защото трябва да има ясно редовно правителство или друго, което да се ангажира с конкретни политики. Ако нямаме разговор за политики, за съжаление, не може да имаме редовен бюджет.“ Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ: „Удължителният закон смятаме, че има своите предимства. Той изпълнява целта, за която е създаден – да регламентира начина и реда за събиране на приходите и за извършване на разходите и трансферите.“ Цветан Симеонов, председател на БТПП: „Удължителният закон, който ще бъде приет, е по-добър в още една насока, защото очевидно няма да раздава пари, които още не са събрани.“

Удължителният закон за държавния бюджет ще бъде гласуван на първо четене утре в пленарната зала.