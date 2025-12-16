Източният фланг на НАТО призова за засилване на отбраната срещу руската заплаха

Русия е най-значимата директна и дългосрочна заплаха за сигурността, мира и стабилността в Евро-атлантическия регион. С това съвместно изявление приключи първата среща на върха на Източния фланг в Хелзинки. В нея взеха участие лидерите на осем държави, включително България. Страната ни беше представена от министър-председателя в оставка Росен Желязков.

Отбраната на Източния фланг трябва да бъде неотложен приоритет поради руската заплаха. Това заявиха лидерите на Финландия, Швеция, Литва, Латвия и Естония, Полша, Румъния и България след среща на върха в Хелзинки. Домакинът Петери Орпо предупреди, че Русия ще пренасочи свои сили към Източния фланг на НАТО, ако има мирно споразумение в Украйна. В интервю за в. "Файненшъл таймс" финландският премиер призова Европа да отпусне повече средства за отбрана в държавите с морска и сухопътна граница с Русия и Беларус.

Петери Орпо, министър-председател на Финландия: "Русия остава заплаха днес, утре и в бъдеще".

Премиерът в оставка Росен Желязков заяви, че България твърдо подкрепя предложената от Европейската комисия пътна карта до 2030 г. в областта на отбраната.

Росен Желязков, министър-председател в оставка: "Нашата позиция е ясна - ние участваме по програмата SAFE с конкретни проекти в отделните домейни, които представляват интерес за България, която трябва да защитава своите граници и особено тези, свързани с Черно море. Все пак на 500 км от нас вървят бойните действия. Подчертахме, че съществуващите планове и пътна карта до 2030 г. дават възможност заедно с ключовите проекти способностите за отбрана да бъдат значително подобрени и по отношения на координация, и по отношение на капацитет, и по отношение на технологично обновление и възможности. Ние, заедно с Румъния, като страна, която има отношение към свободата и сигурността на корабоплаване в Черно море - заявихме нашето участие, нашите възможности, както и намерението ни за разширяване на тези капацитети. От друга страна, много важно за нас е и развитието на транспортните коридори по направлението север - юг и това можем да го направим и в такива формати с помощта и с участието на нашите румънски партньори. Така че тези формати имат измерение не само във военно, но и в цивилно отношение".

Лидерите от Източния фланг настояват за повече усилия за укрепването на сухопътната боеспособност, отбраната срещу дронове, противовъздушна и противоракетна отбрана и защитата на границите и критична инфраструктура в рамките на ЕС и във връзка с НАТО.

Доналд Туск, министър-председател на Полша: "Най-сетне Европа разбира, че защитата на източната ни граница е наша обща отговорност, а не национално задължение на отделни държави".

Първата по рода си среща ще бъде последвана от още разговори на ниво министри на отбраната и технически разговори. Срещата в Хелзинки се проведе в момент, когато Украйна с подкрепата на Европа се опитва да намери компромис със САЩ по мирния план, чиято първоначална версия беше оценена като твърде благоприятна за Москва.