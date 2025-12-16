Нова измама в интернет: Несъществуващ монах в Бачковския манастир лекувал с билки диабет

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
От Светата обител отрекоха информацията и призоваваха хората да не се доверяват на подобни публикации

Снимка: БНТ
Нова измама в интернет използва името на Бачковския манастир. Чрез изкуствен интелект е създаден образа на несъществуващ монах, за който се твърди, че лекува с билки диабет и живее в Светата обител. От манастира отрекоха информацията и призоваваха хората да не се доверяват на подобни публикации.

Йеромонах Паисий научава за измамата от вярващи, дошли в манастира да търсят въпросния лечител. Те му показват публикации, в които са използвани и снимки на монах с името Никола.

йеромонах Паисий: "Уверявам ви в нашия манастир такъв човек не живее, дори монах с подобно име, а пък и игумен, както е написано в самата публикация не е имало от 100 години насам. Добре се различава, че тези снимки са направени с изкуствен интелект."

Въпреки това десетки хора са се подвели и са дошли на място, за да се свържат с монаха. И макар че потърсилите лек за диабет са се върнали с празни ръце, духовниците казват, че посещението им в църквата не е било напразно.

йеромонах Паисий: "Те със своето поклонение, пред Светата икона на Света Богородица, пресветите мощи на Свети патриарх Евтимий ще получат изцерение, удовлетворение на тяхната молба и желание, за което са дошли в обителта."

Вярващи не могат да повярват, че измамниците са опитали да посегнали и на църквата:

- Личният морал на хората трябва да бъде на по-високо ниво, да не са толкова доверчиви.

- Изкуственият интелект вече ни превзема изцяло отвсякъде, трябва много да се внимава и да не са толкова доверчиви.

- Този случай със захарния диабет – човек, когато е болен вече стига и вярва на всичко, а те това използват.

От Бачковския манастир не са подали сигнал в полицията.

