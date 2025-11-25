Българските борци спечелиха отборната титла на европейското за полицаи

Българските борци спечелиха отборната титла на европейското първенство за полицаи в хърватската столица Загреб, което се случва за първи път в 75-годишната история на шампионатите под егидата на Европейския полицейски спортен съюз (USPE), съобщиха от федерацията.

Българският тим участва с 10 състезатели, като всички си тръгнаха с отличия. Равносметката е 8 златни, два сребърни и един бронзов медал.

Европейски шампиони в свободния стил станаха Микяй Наим (70), брат му Денис Наим (73), Киро Михов (79), Радомир Стоянов (86) и Стефан Георгиев, който взе медал и при класиците - бронз.

Първи в класическия стил станаха Стоян Кубатов (77), Августин Спасов (67) и Стоян Илиев (72).

Сребро прибавиха Реджеп Юмер (92 кг) в свободния стил и Илия Алексов (82) в класическия.

Българският тим бе воден от олимпийските медалисти Серафим Бързаков и Радослав Великов.

След българите в отборното комплексно класиране останаха съставите на Хърватия и Австрия. На първенството участваха над 70 състезатели от 12 държави.