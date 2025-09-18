Юлияна Янева остана със сребърен медал от световното по борба в Загреб

Юлияна Янева завърши участието си на световното първенство по борба в Загреб (Хърватия) със сребърен медал. Българката отстъпи в големия финал в категория до 68 кг. на японката Ами Иши с 2:3.

Янева спечели първите точки от схватката, но подобно на Биляна Дудова, която завърши пета в категория до 62 кг, позволи на съперничката ѝ да реализира обрат и да си тръгне със златния медал.

Преди финалната схватка 27-годишната българка постигна четири победи, като последователно се справи с рускинята Ханум Велиева, състезаваща се под флага на UWW, Сол Гум Парк (Северна Корея), Катерина Зеленик (Румъния) и Джиа Лонг (Китай).

