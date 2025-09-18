Пробиха тунел между Италия и Австрия под Алпите

Приключи пробиването на проучвателния тунел при прохода Бренер в Алпите между Австрия и Италия.

Сигнал за преодоляване на последното препятствие символично дадоха премиерът на Италия Джорджа Мелони и австрийският канцлер Кристиан Щокер, министрите на транспорта на двете страни и ресорният еврокомисар Апостолос Цицикостас.

Мащабният проект е за създаването на най-големия железопътен тунел в света. Целта е пренасочване по релси на интензивния поток от товари през Алпите.

В завършен вид съоръжението ще е дълго 64 километра. Строителните работи започнаха през 2011 година.

По план тунелът с две тръби ще влезе в експлоатация от 2032 година.

През него ще се движат влакове със скорост до 250 километра в час.

Пътуването между Фортеца в Италия до Инструк в Австрия ще отнема 25 минути, вместо сегашните 80.