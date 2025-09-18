БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
89 международни отличия спечелиха ученици от началото на годината

Елиана Димитрова
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Български ученици спечелиха 39 медала от най-престижните международни олимпиади по природни науки. Днес те получиха специални грамоти в Гранитната зала на Министерския съвет.

Светослав Арабов учи във Варненската математическа гимназия "доктор Петър Берон". На олимпиадата по астрономия и астрофизика в Мумбай, Индия печели златен медал.

Светослав Арабов, златен медал на Олимпиадата по астрономия и астрофизика в Мумбай, Индия: "Наистина отнема много време за подготовка, също на самото състезание има много задачи и недостатъчно време и реално голяма трудност идва и от това, че просто трябва да работиш бързо.

БНТ: Защо нашите ученици са толкова умни и печелят толкова медали наперстижгни състезания?

Смятам, че е заради нашата подготовка, защото учителите ни наистина ни подготвят много добре".

Още седем ученици са спечелили златни медали, 14 имат сребърни, а 17-бронзови на международните олимпиади по математика, физика, химия, биология, лингвистика, информатика, астрономия, география и изкуствен интелект.

Деветте ни отбора са донесли общо 89 отличия от началото на годината от международни, европейски, младежки и балкански олимпиади. Днес министър-председателят Росен Желязков каза на младежите, че карат българите да се чувстват горди.

Росен Желязков, министър-председател: "С това, че поколението, което идва след нас ще развява българския флаг, ще носи гордо и уверено името на България и най-вече с вашите индивидуални познания, които ще позволят да бъдете истински специалисти, хора, човеци, хуманисти, което е и духа на олимпизма".

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев каза, че се подготвят стипендии към Националната програма "Избирай да следваш в България", които да задържат у нас такива младежи.

Снимки: Десислава Кулелиева



