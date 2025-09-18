БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ремонт на "Топлофикация"

старт отоплителния сезон пускат поетапно парното
Слушай новината

До Нова година без парно и топла вода остават в столичния квартал "Дружба" 2. От "Топлофикация София" се извиняват на клиентите си, но обясняват, че късно са открили, че се налага спешна подмяна на тръбопроводи. Чрез клип в социалните медии от дружеството обясняват, че няма да начисляват сметки на клиентите си за периода без вода, хората обаче не приемат това.

Според плана на "Топлофикация София" ремонтът трябва да започне от 2 октомври и да продължи до 30 декември.

Стела Найденова: "Тук масово разчитаме на "Топлофикация". Това значи, че по домовете ни липсват бойлери, липсват печки, което означава, че трябва да започнем да се оборудваме с тях. Точно тук живее моята майка, която е на 84 години, аз не мога да й се доверя да бъде на някакво отоплително тяло".

Това, което най-много възмущава хората, е времето избрано за ремонт.

Стела Найденова: "Смятам, че има много по-удачни периоди. Ние сме хора, знаем, че е остаряла цялата им система, да могат да ги подменят, всички ще проявим нужното разбиране, но не смятам, че това е периодът".

Цветелина Николова: "Безумните сметки ме принудиха да се откажа от " Топлофикация". Преди три години инвестирах в климатици и безумно съм доволна като качество и като цена. И сега ме принуждават да сложа и бойлер и слагайки бойлер, ще се откажа и от топлата вода. Принуждават ни да се откажем от техните услуги".

Заради спирането на топлата вода, семейството на Мира трябва да направи извънреден разход.

Мирослава Кирилова: "Инвестицията, която планираме, може да видите - ето тук смятаме да монтираме един бойлер, тъй като имам две малки деца и няма как да се оставим без топла вода. Лятото имаше около един месец, в който нямахме топла вода и се оправяхме с легени, с канчета и с кани за гореща вода и децата в началото го приемаха като игра. След това се оказа, че доста забавя процеса с къпането. През лятото ще се справим, но през зимата е много трудно, особено без парно".

Липсва и ясен план за детските градини и училищата, въпреки че от "Топлофикация" уверяват, че те приоритетно ще бъдат захранвани.

Андрияна Бояджиева: "Аз нямам никаква информация, детските градини са ок според мен, защото те имат климатици, но кварталното училище няма климатици, така че не ми е ясно зимата три месеца как ще отопляват тези помещения и днес четох по групите как очакват децата да започнат онлайн, което също ще бъде страшна катастрофа".

Не само ремонтите притесняват обаче жителите на квартала, оказва се, че "Топлофикация" рядко почиства и възстановява настилките след себе си, което се оказва сериозен проблем и за паркирането.

Стефка Стайкова: "Напоследък е доста често като върнем последните две-три години доста зачестиха ремонтите плановите тези, които не са планувани. Даже може да видите това нещо стои тука цяло лято, подмениха се тръби от "Топлофикация", това пространство беше оставено така, никой не поема отговорност това нещо да се изчисти, прехвърлят си отговорността".

БНТ потърси за коментар "Топлофикация София" и кметът на район "Искър", който беше пуснал възмутен пост във фейсбук, че не е бил уведомен предварително за ремонта и ще иска обяснение. Нито от дружеството, нито кметът застана пред камерите ни, вместо това пуснаха съвместно видео в интернет след среща по между си.

Петър Петров, изпълнителен директор на "Топлофикация", София: "Искам да уведомя и кмета, че сметки на всички абонати за времето, на което е спряно топлоподаването, няма да бъдат начислени. На 29 септември три дни преди спирането на топлоподаването ще обявим конкретни графици като ще се опитаме за максимално кратък период от време да преустановим топлоподаването на съответните абонати".

Петко Краев, кмет на район "Искър":"В мое лице, район "Искър" ще съблюдава за качеството на ремонтните дейности и за извършването на всички тези дейности в определения срок".

В писмена позиция от "Топлофикация" обясняват, че ще направят всичко възможно ремонтът да бъде по-кратък и да спират поетапно топлоподаването като най-кратко без отопление ще бъдат училищата и детските градини.

#без парно и вода #София #"Топлофикация София" #топла вода #парно

