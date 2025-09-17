БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година

Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Във връзка със стартирането на поетапен текущ ремонт на топлопреносната мрежа в ж.к. "Дружба" 2 - втора, трета, четвърта и пета част, се налага временно спиране на топлоподаването към абонатите в района, съобщават от "Топлофикация София".

Текущият ремонт ще отнеме 90 дни и ще се осъществи в периода: от 09:00 часа на 02.10.2025 г. до 20:00 часа на 30.12.2025 г.

Причината за предприемането на ремонтните дейности са зачестилите аварии и изключително влошеното техническо състояние на съществуващата мрежа, която е на над 35 години. През последният отоплителен сезон постъпиха множество сигнали за некачествено топлоподаване и нанесени материални щети, което прави ремонта наложителен и неотложен.

Предстоящите дейности ще обхванат 120 жилищни сгради в района. В рамките на ремонта ще бъдат подменени над 10 километра топлопроводи и свързаните с тях съоръжения. За да се минимизират неудобствата за потребителите, ще се работи поетапно. На отклоненията ще бъде монтирана спирателна арматура, позволяваща при наличие на техническа възможност, временно възстановяване на топлоподаването към някои абонати, докато се работи по други обекти.

Дружеството положи значителни усилия да се справи със собствени сили, но обемът на необходимите дейности изисква допълнителен ресурс и време. Създадена е организация за възможно най-бързо завършване на отделните участъци. От "Топлофикация София" уверяват, че ще положат максимални усилия прекъсването да бъде по-кратко от първоначално обявеното.

