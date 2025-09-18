БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София...
Чете се за: 00:32 мин.
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета...
Чете се за: 05:27 мин.
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Протест пред Съдебната палата: Недоволство под надслов "Отпор срещу диктатурата!"

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Запази

Инициативата е на "Правосъдие за всеки"

протест съдебната палата недоволство надслов отпор диктатурата
Слушай новината

Пред Съдебната палата се проведе протест на инициативата "Правосъдие за всеки".

Демонстрацията е под надслов "Отпор срещу диктатурата! Свобода!".

Протестът беше организиран и заради мярката на варненския кмет Благомир Коцев, но вчера съдебният състав си направи отвод и заседанието се отлага.

"Връщаме се към времето на специализираното правосъдие, а именно - при неслучаен избор на удобни дежурни състави. Това не може да е нормално правосъдие", заяви Велислав Величков, "Правосъдие за всеки".

"Гражданите сме тези, които можем да променим нещата, които не ни харесват в държавата. На мен определено не ми харесва правосъдната система, която е зависима от нечии чужди интереси", каза още Магдалена Тонева.

#"Правосъдие за всеки" #Съдебна палата #протест

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
1
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
2
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония
3
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на...
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Акция на ГДБОП в Плевен: Иззети са злато, дрога и боеприпаси, задържани са петима
5
Акция на ГДБОП в Плевен: Иззети са злато, дрога и боеприпаси,...
НА ЖИВО: Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков"
6
НА ЖИВО: Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Регионални

До Нова година без парно и топла вода остават в столичния квартал "Дружба" 2
До Нова година без парно и топла вода остават в столичния квартал "Дружба" 2
Автобус събори пътен знак върху бебешка количка във Велико Търново Автобус събори пътен знак върху бебешка количка във Велико Търново
Чете се за: 00:30 мин.
Симулативна тренировка с евакуация и задържан "терорист" в Община Бургас Симулативна тренировка с евакуация и задържан "терорист" в Община Бургас
Чете се за: 00:45 мин.
Пожар във варненски мол наложи частична евакуация на хората Пожар във варненски мол наложи частична евакуация на хората
Чете се за: 00:30 мин.
Кола блъсна младо момиче в Благоевград Кола блъсна младо момиче в Благоевград
Чете се за: 00:42 мин.
Жестоко убийство във Варна: Мъж е намушкал многократно 48-годишна жена в сърцето Жестоко убийство във Варна: Мъж е намушкал многократно 48-годишна жена в сърцето
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов
Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета „Желязков“ Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета „Желязков“
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Жестоко убийство във Варна: Мъж е намушкал многократно 48-годишна жена в сърцето Жестоко убийство във Варна: Мъж е намушкал многократно 48-годишна жена в сърцето
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Асоциацията на прокурорите за делото на Благомир Коцев: Границата...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Парламентът прие на първо четене промените в Закона за НСО
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
"Ние сме като две ноти в един акорд": Кралско пиршество...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ