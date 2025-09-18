Протест пред Съдебната палата: Недоволство под надслов "Отпор срещу диктатурата!"

Пред Съдебната палата се проведе протест на инициативата "Правосъдие за всеки".

Демонстрацията е под надслов "Отпор срещу диктатурата! Свобода!".

Протестът беше организиран и заради мярката на варненския кмет Благомир Коцев, но вчера съдебният състав си направи отвод и заседанието се отлага.

"Връщаме се към времето на специализираното правосъдие, а именно - при неслучаен избор на удобни дежурни състави. Това не може да е нормално правосъдие", заяви Велислав Величков, "Правосъдие за всеки".