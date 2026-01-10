Букайо Сака остава в Арсенал до 2031 г.

Букайо Сака се е съгласил на нов петгодишен контракт в Арсенал. Предишният договор на крилото изтичаше през лятото на 2027 година, а новата и подобрена сделка ще го задържи на "Емиратс" до 2031.

Клубове от Висшата лига и Европа са следели изкъсо ситуацията в Арсенал, но желанието на играча винаги е било да остане при лидера в Премиършип през този сезон, съобщава Sky Sports News.

С новите условия 24-годишният национал на Англия се превръща в най-високоплатения футболист в историята на Арсенал. Заплатата му се оценява на около 300,000 паунда на седмица, изпреварвайки Кай Хаверц (280,000).

Сака се превърна в основна фигура за родния си клуб под ръководството на Микел Артета, играейки повече минути от всеки друг футболист на "топчиите" след назначението на испанеца в края на 2019 година.

Сака има 77 гола в 290 мача за "артилеристите", включително седем в 27 двубоя през настоящата кампания във всички турнири.

Арсенал вече обвърза няколко свои футболисти с нови договори в последните месеци - Уилям Салиба, Габриел Магаляеш, Итън Нуанери и Майлс Люис-Скели.